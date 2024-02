Szilágyi Réka múlt hét szombaton szinte szó szerint berobbant a 2024-es szezonba, Szlovéniában sikerült elsőre megdobnia az Eb-kvalifikációhoz szükséges szintet: 60,26 métert.

Szilágyi Réka a 2023-mas atlétika világbajnokságon

Fotó: Árvai Károly / Nemzeti Sport

Az Európa-bajnokságot idén Rómában rendezik meg, ahol most már neki is szurkolhatunk a hazai versenyzők közül. Tekintettel arra, hogy vállsérüléséből csak nemrég sikerült teljesen felépülnie, felvetődött bennünk a kérdés, tart-e attól, hogy válla ismét rendetlenkedni kezd, és ezzel veszélybe kerül nemcsak római szereplése, de az olimpia is.

– Az igaz, hogy csak akkor biztos minden verseny, amikor már ott van az ember – nyilatkozta lapunknak Szilágyi Réka. – A vállam miatt viszont nem izgulok, rengeteget gyógytornázom a mai napig, és az összes regenerációs eszközt kipróbáltam, hogy minél hamarabb újra tökéletes állapotba hozzam a vállamat. Úgy érzem, ez sikerült.

Az Európa-bajnokság nagy reményekkel tölti el Szilágyi Rékát, kiemelte, igyekszik már akkorra a lehető legjobb formába hozni magát. Elmondta, azt sem tartja kizártnak, hogy Rómában megdobja az olimpiai kvalifikációhoz szükséges távot, a 64 métert.

– Ha sikerül továbbra is hasonlóan edzenem és teljesítenem, akkor benne van a pakliban, hogy megdobom – fogalmazott a 28 éves sportoló.

Az olimpiai kvótát kétféleképpen szerezhetik meg a gerelyhajítók: vagy sikeresen megdobják a 64 méteres távolságot, vagy az utolsó öt versenyük eredményét átlagolják. Szilágyi ügyében mindkét esetre van lehetőség, mivel még négy versenyeredményt kell felmutatnia ahhoz, hogy átlagolható számai legyenek. A tavalyi szezonból is vihetne tovább eredményeket, de vállsérülése miatt 2023-ban nem versenyzett annyit, hogy ezek elegek legyenek a kvalifikációhoz. Elmondása szerint mindent megtesz annak érdekében, hogy ő is az olimpikonok között legyen idén Párizsban.

Az olimpia minden sportoló életében hatalmas esemény, talán nem túlzás azt mondani, hogy karrierjük csúcsa. Ilyenkor mindig izgalmas feleleveníteni, honnan is indult az adott versenyző. Szilágyi Réka 2010-ben találkozott a gerelyhajítás sportágával Bagyinszki Géza edző által. Az akkor 14 éves sportoló még úszóként képzelte el a jövőjét, viszont mindig is vonzotta az atlétika, és végül úgy döntött, sportágat vált.

– Géza bácsi nem nagyon akarta az elején, hogy abbahagyjam az úszást, mert látta milyen szorgalmas és kitartó vagyok – emlékezett vissza Szilágyi Réka. – Később végül mégis beadta a derekát és rengeteget foglalkozott velem. Ezért nagyon hálás vagyok neki, mert ha akkor nem rakunk ennyi energiát a gerelybe, akkor nem biztos, hogy most a pályán lennék.

Szilágyi Réka elmondta, Bagyinszki edzései nemcsak a száraz anyagból álltak, hanem igyekezett játékos feladatokkal tarkítani növendékei mindennapjait. Az olimpikon szerint ez is nagyban hozzátett ahhoz, hogy ilyen szinten megszeresse az atlétikát, különös tekintettel a gerelyhajításra.

Na de, miért pont a gerely?

– Mindent kipróbáltam, ami része az atlétikának, de a gerely volt a legjobb az összes közül. Mikor először eldobtam úgy éreztem, hogy száll, pedig csak három métert repült körülbelül. Ennek ellenére is csodálatos érzés volt, és onnantól kezdve mindennap ezt akartam csinálni – magyarázta Szilágyi.

Mindig is remek volt a kapcsolatuk egykori trénerével, aki rengeteg plusz edzést is bevállalt fejlődése érdekében. Ezeknek meg is lett a gyümölcse, hiszen 2013-ban már kijutott az ifjúsági világbajnokságra, ahol negyedik helyezést ért el, mindössze 2 centiméterrel lemaradva a dobogóról. Bagyinszki Gézával 2014-ig dolgoztak együtt, de azóta is tartják a kapcsolatot, minden verseny után gratulál neki egykori edzője.

Menjél bele bátran, Szilágyi Réka úgyis mindent megold

– idézte fel Géza bácsi ikonikus mondatát az olimpikon, ami a mai napig eszébe jut a versenyek alkalmával. A szolnokiak és a szakma által is méltán elismert Bagyinszki Gézát az év elején Kővári Tamás díjjal illették, amivel az elmúlt 30 éve munkáját értékelték. Szilágyi Réka is gratulált volt edzőjének a díjért, amit véleménye szerint abszolút megérdemel. Elmondta, Géza bácsi alzheimer kórral küzd, és állapota nem javult az elmúlt időben.

– Mindig mondom neki, hogy Géza bácsi gyorsan gyógyuljon meg, mert valakinek szurkolnia kell! – beszélt korábbi mesterének betegségéről a válogatott gerelyhajító.

Szilágyi Réka nemrégiben kiköltözött a szlovéniai Celjébe, hogy Andrej Hajnseknél eddzen, aki az olimpiai bajnok Sara Kolakot is kinevelte. Ennek ellenére természetesen magyar színekben áll majd pályára Rómában, és – tervei szerint – az olimpián is.