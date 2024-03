A szebb napokat is látott Jászberényi KSE 2019-ben az A csoportban ötödik helyezett lett, és miután 2021-ben elbúcsúzott az első osztálytól, két éve ezüstérmes volt, tavaly pedig a hetedik helyen zárt a B ligában. Idén azonban már a legjobb nyolc közé jutásért is nagyon meg kell küzdeniük a kék-fehéreknek. Igaz, csak egy győzelem a hátrányuk a nyolcadik Nyíregyháza és a kilencedik MEAFC-cal szemben, ám mögöttük is óriási a tülekedés a nyolc közé jutásért. Ráadásul a hajrában a négyből három olyan együttes ellen játszanak, amelyek a mezőny első felében tanyáznak. A következő jelenésük szombaton a MAFC újbudai otthonában lesz.

A fehér mezes Jászberényi KSE csapata szombat este a MAFC ellen a lép pályára

Fotó: Hunbasket.hu

– Hármat nyerünk, és akkor nem kell számolgatni – jelentette ki Puskás Artúr a jászberényiek edzője. – Azt én is tudom, hogy nem lesz egyszerű. Szombaton annak a MAFC-nak a vendégei leszünk, amelynek a legfőbb célja a feljutás. Ráadásul jó formában is vannak a műegyetemisták, legutóbbi öt találkozójukból négyet megnyertek. Közben leigazolták az amerikai Anthony Archibaldot, aki ősszel még Sopronban játszott, egy hete Nyíregyházán 25 ponttal segítette a fővárosiakat a győzelemhez. Teszem hozzá, a további vetélytársaink sem ígérkeznek könnyű falatnak. Annyit megígérhetünk, hogy mindent megteszünk majd a rájátszás előtt és persze utána is a minél jobb szereplés érdekében – tette hozzá a szakember.

Csapataink közül a Ceglédi KE van jobb helyzetben, amely a hatodik helyről a várja a folytatást. Az előzményekről annyit, hogy a kék-sárga alakulat Siska János edző irányításával az elmúlt szezonban a nyolcadik helyen végzett. A nyáron alapos vérátömlesztésen esett át az együttes, így kimondva, kimondatlanul többen az élmezőnybe várták őket idén. Erre fel pocsékul kezdték a szezont, az első hat összecsapásukból ötöt elveszítettek, mindez Siska állásba is került. A Pécsről érkező edző, Sértő Ádám tavaly november közepén a Budafok elleni mérkőzésen mutatkozott be a CKE kispadján. Azóta kilenc meccset nyertek Velkey Jánosék, és ezzel feljöttek a hatodik helyre. Ráadásul a Hepp Kupában is állva maradtak, és bejutottak az áprilisi négyesdöntőbe. Visszatérve a bajnokságra, előrelépésre nincs esélyük, de az utóbbi pozíciójukat képesek lehetnek megőrizni az alapszakaszból még hátralévő négy fordulóban. Ahhoz azonban kellenek az újabb győzelmek, elsőként pedig szombaton 17 órától a TF-Budapest legénységét fogadják.

– Tudjuk, hogy nehéz meccsek várnak ránk az alapszakasz hajrájában – mondta lapunknak Sértő Ádám. – Nem akarunk osztani, szorozni, mindig a következő összecsapásra igyekszünk minél jobban felkészülni. Nincs könnyű ellenfél és a TF-BP sem ígérkezik egyszerűnek, annak ellenére, hogy ők a legutóbbi öt találkozójukat elveszítették, mi pedig az ötből az utolsó három találkozónkat megnyertük. A lényeg, hogy előbb legyünk túl szerencsésen a szombati meccsen, és akkor tovább őrizhetjük pozíciónkat.

A Jászberényi KSE és a Ceglédi KE menetrendje

23. forduló: Március 9.: MAFC–Jászberény, 16.30, Cegléd–TF-BP, 17.00,

24. forduló: Március 16.: Jászberény–Vasas Akadémia, 17.00. Március 17.: Nyíregyháza–Cegléd, 17.00

25. forduló: Március 23.: Cegléd–Jászberény, 17.00.

26. forduló: Március 31.: Salgótarján–Cegléd, 18.00, Jászberény–DEAC U23, 18.00