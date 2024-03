A vármegye I. 20. fordulóját rendezték hétvégén.

Nem tudták tartani Felföldi Márkot (labdával) a Tiszagyenda védői, két gólt is szerzett a Tószeg játékosa

Fotó: Nagy Balázs

Mezőtúr–Kenderes 3–2 (1–1)

Mezőtúr, 130 néző.

Vezette: Nagy Alex.

Mezőtúr: Tőke I. – Keő (Nagy Cs., 75.), Szemes, Vadász B., Váradi (Kántor, 71.), Bontovics (Nagy S., 36.), PESTI, Susa, RENTLER, Kemenczés, PENTI. Edző: Erdősi Gyula.

Kenderes: NAGY I. – BALLA D., SIPOS B., BAKTAI B., KOLOMPÁR, Farkas N. (Lakatos V., 90+5.), Hetrovicz (Balogh T., 80.), Daróczi, FEKETE GY., Penti A. (Karsai, 90+6.), DÁNÉ SZ. Edző: Csillag Sándor.

Gólszerzők: Pesti (30.), Penti (55., 90+5.), ill. Dáné Sz. (18.), Baktai B. (66.).

Kiállítva: Dáné Sz. (90+4.).

Küzdelmes, sok hibával tarkított mérkőzést látott a mezőtúri publikum. Harcos felfogásban játszott mindkét csapat, folyamatos játék nem igazán alakult ki a nehéz talajú pályán, viszont a hazaiak akarata meghozta a győzelmet jelentő gólt.

Erdősi Gyula: – A mérkőzés összképe alapján nem érdemeltük meg a három pontot, viszont úgy érzem, hogy egyszer végre felénk is billent a szerencse, mert eddig minden ilyen mérkőzésből mi jöttünk ki rosszul.

Csillag Sándor: – Nem akarok senkit megbántani, de ilyen a világon nincs. A csapat mindent megtett, megérdemelt volna egy pontot.

Tudósított: Erdősi Gyula

Kisújszállás–Tiszaföldvár 1–2 (0–0)

Kisújszállás, 150 néző.

Vezette: Sütő Zsolt.

Kisújszállás: Belényesi – CSUKODI Z. (Szőke R., 77.), CSUKODI D., Németh K. (Dobos, 69.), KISARI, OROS, Csala (Potornai, a szünetben), Imre Z. (Balogh A., 82.), HORVÁTH B., KELEMEN L., Monoki (Balázs G., 77.). Edző: Újfalvi Erik.

Tiszaföldvár: Orvos – BORGULYA, Bódai (Szőke Á., 79.), Oláh Á., Lukovszky (Pápai, 63.), Antman, Hajdú V. (Háda, 74.), Fehér Zs., Szántó, FŐDI (Palatinusz, 90+2.), Kálmán Sz. Edző: Sonkoly Lajos.

Gólszerzők: Kisari (61.), ill. Oláh Á. (63.) Fődi (84.).

A Kisújszállás megizzasztotta a bajnokesélyes Tiszaföldvárt. Az első félidőben több gólszerzési lehetősége volt a jól játszó hazaiaknak, mint a vendégeknek. A második játékrészben is egyenlő erőviszonyok voltak, majd a hazaiak gólja után bekeményített a vendégcsapat, itt-ott túlságosan is. Majd egyenlítettek és megszerezték a vezetést is, ezt követően már csak egy-egy kontrájuk volt, beálltak védekezni, ezzel megtartották az eredményt.

Újfalvi Erik: – Lehet, hogy az ellenfél az osztály legjobb csapata, de mi most minimum ezt a szintet képviseltük. Akár győzelmet is szerezhettünk volna. Sok sikert kívánok a Földvárnak!

Sonkoly Lajos: – Második félidei játékunkkal rászolgáltunk a győzelemre a jól küzdő hazaiak ellen.

Tudósított: Majláth Antal

Tószeg–Tiszagyenda 3–0 (0–0)

Tószeg, 120 néző.

Vezette: Ábel Péter.

Tószeg: Szabó B. – Strempel, Gazdag, Szőke J. (KOVÁCS T., a szünetben), Aranyos (Hasznos, 81.), Polák (Tóth Á., 76.), Balogh D., Kiss B., FELFÖLDI, Boldizsár M., Dankovics. Edző: Urbán-Szabó Viktor.

Tiszagyenda: Tasi – Schiff, Hevesi Tóth (Bruna, 63.), BOROS B., Rézsó G., Turó, Cseh B., Rézsó Zs., Ballók J., Csík, LUKÁCS D. (Márton I., 72.), Edző: Boros Tibor.

Gólszerzők: Kovács T. (53.), Felföldi (64., 90+1.).

A hazai csapat uralta a mérkőzést, de a helyzetei nagy részét kihagyta. A második félidőben magasabb fokozatra kapcsolt a Tószeg és sok lehetőséget kidolgozott, amiből háromszor sikeresek is voltak.

Urbán-Szabó Viktor: – Kellően megnehezített mérkőzésen megérdemelt győzelmet arattunk. Sok sikert a Tiszagyendának!

Boros Tibor: – A látottak alapján úgy gondolom, az eredmény kissé túlzó. Szélről beadott labdákból kaptuk a gólokat, amelyeket elkerülhettünk volna, mert ezek olyan szituációk, amire fel lehet készülni.

Tudósított: Urbán-Szabó Viktor

Cserkeszőlő– Jászberény 1–2 (1–1)

Cserkeszőlő, 50 néző.

Vezette: Borók Dániel.

Cserkeszőlő: Bencze – Farkas N. (Benke A., 60.), Kemény, Farkas M., Gál I., Kardos (Panyik, 81.), BENKE P., Szentesi, VARGA A., Pereczes, KUPECZ. Edző: Papp Zsolt.

Jászberény: ECSEGI – Gattyán, Petrányi, Nagy F., Nagy L., Káposztás (Németh N., 66.), Sali (Kispál, 71.), Pikó, Palcsó, Varga L., SZAKA. Edző: Besenyi Gábor.

Gólszerzők: Kupecz (21.), ill. Sali (3.), Káposztás (65.).

Kiegyenlített első félidő után a jászberényi fiatalok erőben felülmúlták a Cserkeszőlő csapatát.

Papp Zsolt: – Nagyon jó meccset játszottunk a Jászberény ellen, ezt a mentalitást kell tovább vinnünk.

Besenyi Gábor: – A lelkes hazai csapatot ha nehezen is, de le tudtuk győzni, így tovább tart a veretlenségi szériánk.

Tudósított: Papp Zsolt

Szajol– Rákóczifalva 3–1 (1–1)

Szajol, 100 néző.

Vezette: Szabó József.

Szajol: Rékasi – SÁRKÁNY (Németh T., 57.), POLÓNYI, Csajbók (Hevesi-Tóth, a szünetben), Kiss Zs., Donkó, Kacskó, Fülöp Á. (Kávási, 75.), Benedek N., Szentmiklósi, Harcsa (CSÚRI, a szünetben). Edző: Papp Erik.

Rákóczifalva: Schumann – MÜNICH, KATONA, Telkes-Tóth (Méhesi, 53.), Varga K., Nádházi, Trecskó, Major, KÓMÁR, LADÁNYI, Gáspár (Kocsis, 75.). Edző: Ruskó Zsolt.

Gólszerzők: Sárkány (18.), Csúri (65.), Hevesi-Tóth (76.), ill., Ladányi (45.).

Alacsony színvonalú mérkőzésen a sok hiányzó mindkét oldalon rányomta a bélyegét a csapatok teljesítményére. A döntetlen reálisabb lett volna, a hazai csapat egy kis szerencsének és rutinjának köszönhetően otthon tartotta a három pontot.

Papp Erik: – Érthetetlen első félidő után a második már jobban nézett ki, inkább nyerjünk bűn rossz játékkal, mint kikapjunk jóval. A következő három meccs megmutatja, milyen csapat vagyunk valójában.

Ruskó Zsolt: – Sokkal jobban néztünk ki, mint az előző két mérkőzésen, a meccs összképe alapján pontot érdemeltünk volna.

Tudósított: Papp Erik

Kunhegyes– Lurkó Focimánia 0–2 (0–2)

Kunhegyes, 80 néző.

Vezette: Gönczi Pál.

Kunhegyes: Csík – Kis A. (Tyukodi N., a szünetben), Tyukodi R., Szabó D. (Fábián G., 32.), Sztojka, Rózsa S., Csörögi, Burai, Pékó (Rózsa I., 67.), Tyukodi A., Kocsis T. Edző: Rózsa István.

Lurkó Focimánia: SÁNDOR B. – Szász, Balázs B., BALI, Tóth B. (Alföldi, 32.) (Tóth J., 88.), ALBERT D., Csorba, Török T., Kiss B., GÖBLYÖS (Bodnár Sz., 74.), Soltész-Nagy (Pintér R., 83.). Edző: Balázs Béla.

Gólszerzők: Göblyös (33. – tizenegyesből), Soltész-Nagy (34.).

Gyenge iramú mérkőzésen az első félidőben volt egy kis képzavar a hazai csapatnál, ez eldöntötte a mérkőzés kimenetelét.

Rózsa István: – Ennél már nincs lentebb, sok problémával küzdünk.

Balázs Béla: – Ha nem is szép játékkal, de okosan, fegyelmezetten, a megbeszéltek szerint játszva hoztuk a mérkőzést.

Tudósított: Rózsa István

Jászfényszaru–Jánoshida 1–0 (0–0)

Jászfényszaru, 100 néző.

Vezette: Fekete Tibor.

Jászfényszaru: Kovács T. – Kálmán L., PENCZNER, VASZICSKU, Szívós, LUDASI, Benedek (Baranyi, 55.), Kurun­czi, Regdánszky (Bartalis, 65.), LAKATOS D., Péter G. (Sóss B., 84.). Edző: Kemecsi László.

Jánoshida: Nagyistván – VERÉB D., Hegedűs M., VERÉB V., PATAKI Á., Vatai, Zombori (Bezzeg, 65.), Szokolai, Kozák, Rimóczi (Eszes, 84.), Sipos M. Edző: Antal Gábor.

Gólszerző: Lakatos D. (47.)

A jászsági rangadó egy nagyon alacsony színvonalú mérkőzést hozott, tele hibákkal, de a bátran küzdő hazai­ak begyűjtötték a megérdemelt három pontot.

Kemecsi László: – Tudtuk, hogy nehéz lesz a szervezetten védekező vendégekkel szemben, de úgy érzem, több helyzetünk volt, amiből csak egyet sikerült kihasználnunk.

Antal Gábor: – A labdarúgás megcsúfolása volt ez a meccs, egy ikszes mérkőzésen a hazai csapat kihasználta a hibánkat, és megszerezte a három pontot.

Tudósított: Kemecsi László

Kunszentmárton– Törökszentmiklós 1–1 (0–1)

Kunszentmárton, 100 néző.

Vezette: Szénási Gábor.

Kunszentmárton: TÓTH L. – Légrádi (Cseh, 89.), Csébi, Vincze Z., Határ, Máté-Fazekas (Sütő, 60.), Holló, Zsoldos (Gödő, 65.), Szabados, Kiri B., Molnár Zs. (Lakatos J., 22.) Edző: Kiri Mihály.

Törökszentmiklós: Császár – Bojtok (Gusztafik, 60.), NAGY G., Héder A., Héder R., Bába, MÓZER, ÁGOSTON K., Buru (Poczai, 77.), Farkas I. (Ladányi, 64.), Puporka (Földi, 63.). Edző: Gergely Mátyás.

Gólszerzők: Kiri B. (78.), ill. Buru (9. – tizenegyesből).

A Törökszentmiklós az első félidő elején egy jogos tizenegyesből előnyt szerzett, majd egyenlő erők küzdelme folyt a pályán, kevés helyzettel. A második játékrészben folytatódott az egészen jó színvonalú mérkőzés, ahol szabadrúgásból sikerült a hazai csapatnak egyenlítenie.

Kiri Mihály: – Egy igen jó Törökszentmiklóssal játszottunk kiváló játékvezetés mellett. Azt gondolom, felnőttünk a feladathoz, és az egész csapat olyan teljesítményt tett le, ami megérdemelt döntetlent eredményezett. Sőt, még nekünk volt a végén meccslabdánk!

Gergely Mátyás: – Mezőnyfölényünket nem tudtuk gólra váltani, valamint a támadóharmadban továbbra is impotensek vagyunk.

Tudósított: Kiri Mihály