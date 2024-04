A vármegye I. egyik legpikánsabb párharca következik hétvégén, melyen a Jászfényszaru VSE a Jászberényi FC-t fogadja.



Sok párharc várható ezúttal is a Jászfényszaru VSE és a Jászberényi FC térségi rangadón

Fotó: MW Archív

Jászfényszaru VSE–Jászberényi FC

Szombat, 16.00

A csapatok jól ismerik egymást, hiszen sok olyan játékos van, aki mindkét együttesnél megfordult, így mindenképpen egy izgalmas és feszült csatát láthatnak majd a szurkolók, akik az elmondások alapján vélhetően megtöltik a jászfényszarui sporttelep lelátóit szombaton.

A két együttes őszi találkozóján a JFC Nagy Ferenc góljával 1–0-ra legyőzte a Fényszarut, így Kemecsi Lászlóék minden bizonnyal szeretnének visszavágni az októberi vereségért, míg a Besenyi Gábor csapata igyekszik megismételni a sikert.

A csapatokat öt pont választja el a tabellán egymástól, hazai győzelem esetében pedig ez kettőre csökken, ami fokozná a gárdák versenyfutását a bajnokságban. Hiányzó egyik oldalon sem várható, így teljes kerettel vághatnak neki a derbinek az együttesek.

Mesterszemmel

Kemecsi László, a Jászfényszaru VSE vezetőedzője: – Nem készülünk jobban erre a találkozóra sem, mint a többire. Van egy forgatókönyv a fejünkben, de nem engedem ráfeszülni a játékosokat a mérkőzésre. A két csapat nagyon jól ismeri egymást, úgy gondolom, nagy meglepetést nem tudunk egymásnak okozni. Ellenfelünk jó formában van, tudjuk az erősségeiket. Sok nézőre számítunk, akik várják már a meccset. Pikáns összecsapás van kilátásban, amelyen nagy taktikai harc várható, emiatt talán kevésbé lesz látványos a találkozó. Szeretnénk itthon tartani a három pontot, úgy gondolom, a mi védelmünk és a Berény támadósora közti aktuális formakülönbség dönthet a mérkőzés kimeneteléről.

Besenyi Gábor, a Jászberényi FC vezetőedzője: – A Tiszaföldvár elleni szenzációs győzelem után eufórikus állapotban várjuk a derbit a Jászfényszaru ellen. Jó volt a hangulat a héten az edzéseken, de nincs megállás, hiszen újabb rangadó vár ránk. Tiszteljük a Fényszarut, egy nagyon szervezett csapat, amely a legkevesebb gólt kapta eddig a bajnokságban, de képes sok találatot is szerezni. Felfokozott a hangulat a térségben, még az utcán is megállítottak a meccs miatt, az emberek nagyon várják a szombati összecsapást. Rengeteg szurkolóra számítok, Berényből is sokan jönnek majd a mérkőzésre. A három pontért utazunk majd Fényszarura, szeretnénk tapadni a Földvárra a tabellán. Ellenfelünktől azt várom, hogy átadja majd a területeket, és kontrára játszik majd, illetve szeretné kihasználni a hibáinkat. Emiatt is lesz nagyon fontos a mérkőzésen, hogy melyik csapat szerzi az első gólt. Amennyiben a Fényszaru talál be először, akkor bajban leszünk, mert még masszívabban védekeznek majd, viszont ha mi leszünk először eredményesek, akkor akár egy sokgólos találkozó is kikerekedhet.

A 24. forduló további párosításai:

Szombat: Szajol–Lurkó Focimánia, Kisújszállás–Tiszagyenda, Rákóczifalva–Jánoshida, Kenderes–Cserkeszőlő, Tiszaföldvár–Kunszentmárton, Kunhegyes–Törökszentmiklós, 16.00. Vasárnap: Tószeg–Mezőtúr, 16.00.