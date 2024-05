A legutóbbi OSC elleni fájó vereség után hazai pályán javítani szeretett volna a Ceglédi VSE, hogy az elúszott bajnoki cím után legalább a dobogó meglegyen a bajnokság végére. A mezőny egyik legerősebb ellenfelének, a Debrecennek legyőzése nem ígérkezett azonban könnyű feladatnak.

Ceglédi VSE–DVSE-Master Good 4–9 (2–2, 0–2, 2–4, 0–1)

Cegléd, 50 néző, vezette: Bujka János, dr. Donauer Márk

Cegléd: Hörömpő – Magyar Á. 1, Reményi, Szirmai, Kovács M., NAGY R. 3, Turcsányi. Csere: Czigány, Hajdú, Pataki, Kakuk, Süveges, Bukta. Edző: Sűrű Dezső.

Az első negyedben még tartotta magát a hazai gárda, de már akkor látszott, hogy a vendégek védekezésének feltörése a vártnál is nagyobb gondot okoz a CVSE támadóinak. A második felvonásban le is húzta a rolót a cívisvárosiak kapusa és a játékvezetői felfogás sem kedvezett Sűrű Dezső legénységének. Ezáltal Pataki Gergely centerjátéka is kevésbé érvényesülhetett, így nem tudott közelebb kerülni ellenfeléhez a folytatásban sem a pályaválasztó, sőt tovább nőtt a DVSE előnye. A Debrecen hálóőre a befejező játékrészben is remekelt, a hazai játékosok ekkor sem tudtak a hálójába találni. Az utolsó fordulóban Pécsett a vasutas gárdának győznie kell, hogy a dobogón végezhessen.

Sűrű Dezső: –A bajnoki cím egyik várományosa minden tekintetben jobb volt, megérdemelten nyert. Az utolsó fordulóban Pécsre utazunk, amennyiben nyerni tudunk, bronzérmesek leszünk.