Három csapatot fenyeget a kiesés, a Tiszagyendai KSK-t, a Kunhegyes ESE-t és a Cserkeszőlői SE-t. Előbbi kettő egymással találkozik, míg utóbbi a Rákóczifalva SE otthonába látogat a Vármegye I. 30. fordulójában.

Pékó Richárd (labdával) játékára nem számíthat majd valószínűleg Rózsa István a Vármegye I. utolsó fordulójában

Fotó: MW-archív



Tiszagyendai KSK–Kunhegyes ESE

Szombat, 17.00

A legkedvezőbb helyzetből a Tiszagyenda várja a hétvégét, előnye ugyanis két pont a Cserkéhez, három pedig a KESE együtteséhez képest a tabellán. Ennek értelmében pedig Boros Tibor csapata ha győz hétvégén, akkor biztosan benn marad a Vármegye I.-ben. Egyéb esetben viszont a Cserkeszőlő mérkőzésének eredményétől is függ a sorsa.

A Kunhegyes van a legnehezebb helyzetben, hiszen már csak extrém esetben van esélye a kiesés elkerülésére, ugyanis huszonegygólos különbséget kellene ledolgoznia a Tiszagyendával szemben, hogy odaérjen a biztos bennmaradó, 14. helyre. A hivatalos versenyszabályzat szerint pedig a Vármegye I. utolsó két helyezettje kiesik. Ez módosulhat még a Tiszaföldvár feljutásától függően – amennyiben a Tiszafüred sem búcsúzik az NB III.-ból.

A hazaiaktól Ballók János és Márton István eltiltás miatt nem lesz bevethető, míg a vendégektől Fábián Bence, Házi Norbert, Andusek József, Pékó Richárd és Tyukodi Roland játékra sem számíthat Rózsa István edző.

Mesterszemmel

Boros Tibor, a Tiszagyendai KSK vezetőedzője: – A múlt heti győzelem önbizalmat adott a csapatnak, de szükségünk van a három pontra a biztos bennmaradáshoz a szomszédvári rangadón. Szeretnénk visszavágni az őszi 4–1-es vereségért, és akkor még számolgatnunk sem kellene a bajnokság végén. A Cserkeszőlő elleni mérkőzésen is megmutattuk, hogy nem adjuk fel, hiába kerültünk hátrányba, négy gólt szereztünk és győztünk. Hasonló mentalitásra lesz szükségünk most is. Egy Tiszagyenda–Kunhegyes mérkőzésen nem számít hol áll a két gárda a tabellán, mindig presztízsmeccs a miénk. Abban biztos vagyok, hogy a Kunhegyes sem veszi félvállról a találkozót és sok szurkoló előtt egy jó meccset játszhatunk.

Rózsa István, a Kunhegyes ESE vezetőedzője: – Nincs teher a játékosokon, ugyanúgy készülünk erre a mérkőzésre, mint a többire. Becsülettel lejátsszuk ezt a meccset is, mint a többit nyáron pedig rendezzük majd a sorainkat. Jó viszonyban van egymással a két csapat, a találkozó után közös vacsorával zárjuk le a szezont. ugyanakkor mindkét csapat a győzelemért hajt majd a mérkőzésen. Parázs összecsapásra számítok, amelyen az első gól kulcsfontosságú lehet majd a találkozó kimenetele szempontjából. Ősszel sikerült nyernünk, reméljük, ezt idegenben is megismételjük majd. Ehhez az is kell, hogy javítsunk a helyzetkihasználásunkon, mert az előző két meccsünkön sok lehetőséget elrontottunk, az elhullajtott pontok pedig most nagyon hiányoznak.

A Vármegye I. 30. fordulójának további párosításai:

Szombat: Lurkó Focimánia–Mezőtúr, Szajol–Tiszaföldvár, Tószeg–Kenderes, Rákóczifalva–Cserkeszőlő, Jánoshida–Kunszentmárton, Kisújszállás–Jászberény, Jászfényszaru–Törökszentmiklós, 17.00