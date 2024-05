Nyolc pont az Apáti előnye, a második és az ötödik között csupán két egység a távolság a vármegye II.-ben.

Major Zsolték (elöl) már az első félidőben eldöntötték a Tiszajenő elleni meccset vármegye III.-ban

Forrás: MW Archív

Tiszaszentimre–Jászboldogháza 4–0 (1–0)

Tiszaszentimre, 150 néző.

Vezette: Túró Kálmán.

Tiszaszentimre: Kalóz I. – Szivák (CSÉCSEI, 36.), Szőke T., SZŐKE P., FAGHIURA, Németh J. (Német A., 78.), SZŐKE Á., BAGA, Gyarmati (Gyulai, 69.), Kalóz Á. (Szoboszlai Zs., 42.), Sóskuti. Edző: Szoboszlai Zsolt.

Jászboldogháza: Pádár – Tóth E., Pomaházi, Racs, Nagy M., Milic (Tasi, 90.), Elek I., Nagy N., Nagy M., Trambusz (Palmai, 55.), Gömöri. Edző: Bodor Máté.

Gólszerzők: Németh J. (26.), Gyarmati (64.), Baga (67., 79. – a másodikat tizenegyesből).

A hazai csapat két vereség után sikerre éhesen kezdte a mérkőzést, amelyet ha nyögvenyelősen is, de lelkes közönsége előtt sikerült megnyernie.

Szoboszlai Zsolt: – Akartunk, küzdöttünk, sajnos ez néha görcsössé is vált, de nagyon kellett ez a győzelem, hogy egy kicsit a becsületünk is helyreálljon. Ha a hátralévő négy mérkőzést akarattal és szívvel végigküzdi a csapat, odaérhet a dobogóra.

Bodor Máté: –Ha nőnapra vagy Valentin-napra esik a mérkőzésünk, alig tudunk kiállni. De így van ez akkor is, ha meccsnapon motorostalálkozót szerveznek Boldogházán. Ezúttal is ez volt a helyzet, volt is baj a csapatnál, nem kevés…

Tudósított: Szoboszlai Zsolt

Jászárokszállás–Tiszajenő 4–0 (4–0)

Jászárokszállás, 100 néző.

Vezette: Arany László.

Jászárokszállás: SUSÁNYI – Polyák (Gácsi, 61.), SÜVEGES (Ördög Zs., 66.), Kovács T., Bordás (MAJOR, 55.), Rédei, Vígh, Csikós T., CZUCZOR (Ördög II. Zs., 80.), Major, Bobák (Pető, 61.). Edző: Csikós József.

Tiszajenő: Mészáros L. – Hegyi, Terjéki, Fazekas Á., Tóth A., Nyuli R., Radics (Lelik, a szünetben), Egedi, Fekete T., Bottyán, Márton P. Edző: Márton Péter.

Gólszerzők: Czuczor (13.), Süveges (23., 30.), Rédei (36.).

Az első játékrészben eldöntötték a mérkőzést a hazaiak.

Csikós József: – Az első félidőben gólgazdag játékot játszottunk, így magabiztos győzelmet arattunk.

Márton Péter: – Sok sikert kívánok a hazaiaknak, szereztünk nekik egy jó hétvégét.

Tudósított: Kiss Jenő

Fegyvernek–Jászalsószentgyörgy 4–0 (0–0)

Fegyvernek, 150 néző.

Vezette: Szabó József.

Fegyvernek: Sebestyén – Márton P., BUDAI, Szabó M., CSORTOS, Bohács, NÁHÓCZKI (Domán, 59.), KARIKÓ, Ballók (SIMON G., 74.), Pápai (Knippfel, 86.), MOLNÁR ZS. Edző: Erdei Gábor.

Jászalsószentgyörgy: DENCS – Fajka (Kovács B., 53.), Serfőző (Borsos, 69.), Kobela, Kónya (Törőcsik, 84.), Kiss B. (Fogler, 38.), Fekete T., Kovács K. (Kovács A., a szünetben), Szabó Z., Tóth G., FARKAS I. Edző: Gazsi István.

Gólszerzők: Karikó (47.), Simon G. (80.), Csortos (86.), Bohács (90.).

A hazaiak sikere nem forgott veszélyben, magabiztos győzelmet arattak.

Erdei Gábor: – Taktikusan, jól játszottunk. Gratulálok a csapatomnak!

Gazsi István: – Ezért a teljesítményért most ennyi járt. További sok sikert a Fegyverneknek!

Tudósított: Erdei Gábor

Túrkeve–Jászapáti 0–3 (0–1)

Túrkeve, 30 néző.

Vezette: Sütő Zsolt.

Túrkeve: Gulyás G. – Kállai Do., Geszti, Kutich (Orbán, 73.), Lakatos K., Kállai Dá. Suszter, Pintér I., Rapi, Győrfi, Lisznyai. Edző: Jandó Ferenc.

Jászapáti: Andrási – Papp B., Szabari, Illés, CSŐKE, Kiss G., Urbán, Lukácsi (Birkás, 67.), Rácz (Panyi, a szünetben), TAJTI, LENDVAI. Edző: Menyhárt Dániel.

Gólszerzők: Csőke (4. – tizenegyesből), Tajti (55., 78.).

Kiállítva: Pintér I. (81.).

Az első félidő elején tizenegyesből szerzett vezetést a Jászapáti, de a játék képe alapján a döntetlen igazságosabb eredmény lett volna a fordulás előtt. Az újabb vendég találatok azonban eldöntötték a három pont sorsát.

Jandó Ferenc: – A gyors bekapott gól visszafogta a csapatot, de az első félidő rendben volt. A második játékrészben beigazolódott a papírforma, és a pontosabban játszó, jobb csapat nyert. Sajnálom, hogy nem tudtuk hozni, amire képesek vagyunk, mert azért fejben vannak gondok.

Menyhárt Dániel: – További sok sikert kívánok a hazai csapatnak! Jövő héten megpróbáljuk lezárni a bajnokságot.

Tudósított: Fekete Tamás

Kunmadaras–Abádszalók 1–15 (0–7)

Kunmadaras, 100 néző.

Vezette: Nagy Zoltán.

Kunmadaras: Havellant F. – Rózsa S., Botos, Szabó Z., Barta, Lázók A., Lázók N., Lólé, Kelemen S., Rózsa II. S., Tasi. Edző: Rózsa Sándor.

Abádszalók: Varga V. – Halas M., Weiszhaupt, Csukodi Gy., Oláh L., Dányi (Farkas D., 73.), Juhász A. (Csukodi K., 76.), Horváth Sz. (Báder, a szünetben), Pataki G. (Kálmán Zs., a szünetben), Varga S., Oláh A. (Havellant T., a szünetben). Edző: Lajos Tibor

Gólszerzők: Lázók A. (53.), ill. Dányi (7., 9., 59., 61.), Halas M. (12.), Horváth Sz. (19.), Pataki (33.), Oláh A. (37.), Weiszhaupt (39.), Báder (50.), Juhász A. (70., 72., 75.), Farkas D. (78.), Barta (87. – öngól).

Kellemes időben, szépszámú közönség előtt, sportszerű mérkőzésen az Abádszalók csapata 90 percig jól focizott, az egész meccsen csak asszisztáló hazai csapat ellen.

Rózsa Sándor: – Gratulálok az Abádszalók csapatának!

Lajos Tibor: – Tizenöt percig jól játszottunk, a maradék hetvenötről nem sokat tudok mondani. Sajnálom a Kunmadarast, ennél sokkal jobb meccseket szoktunk játszani.

Tudósított: Rózsa Sándor