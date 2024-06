Már a felkészülés első hetében edzőmérkőzéseken teszteli saját és a próbajátékon résztvevő játékosait a Martfűi LSE szakmai stábja. Kezdésként a korábbi szezonban sokáig az első osztályú tagságért is versenyben lévő, végül a negyedik helyen végző Szeged-Csanád otthonában vendégeskedett Koncz Zsolt csapata csütörtökön késő délután.

Vincze Patrikéknak (labdával) túl nagy falatnak bizonyult a Szeged, kikapott első edzőmeccsén a Martfűi LSE

Fotó: Nagy Balázs

Szeged-Csanád–Martfűi LSE 8–0 (4–0)

Szent Gellért Fórum, gyakorlópálya. Vezette: Kiss Richárd.

Szeged-Csanád GA: Molnár-Farkas – Gera, Lestyán, Horváth M., Tóth B., Márkvárt, Gajdos, Varga, Óvári, Takács-Földes, Borvető. Csere: Onódi – Könczey, Beronja, Haris, Magyar, Pataki, Papp, Nagy D., Pruska. Vezetőedző: Michael Boris.

Martfűi LSE: Sándor B. – Laczkó, Ladányi, Mészáros, Telinger, Asztalos, Kinyig, Kanálos, Zsíros, Horváth K., Lukács. Csere: Draskóczi, Vincze P., Polonszki, Kasik, Budai, Balla, Ménesi, Márk, Polónyi, Kriska, Pintér V., Prozlik, Boros, Falusi. Vezetőedző: Koncz Zsolt.

Gólszerzők: Varga (2), Pruska (2), Borvető, Tóth, Haris, Könczey.

Az idei NB II-es bajnokságot szintén július végén indító csongrádiakkal nem volt, de nem is lehetett egy súlycsoportban a tiszazugi együttes. A hiányzók hosszú listája miatt utóbbi gárdában olyan fiatalok is pályára léptek ezúttal, akiknek még felnőtt mérkőzésük sem volt korábban. Nevekről nem is érdemes beszélni, hiszen csak több meccs után lehet majd érdemben beszélni teljesítményeikről.

Koncz Zsolt edző mégsem érezte teljesen haszontalannak a találkozót, hiszen látszott, kik azok, akik többre hivatottabbak, és jóval nevesebb ellenféllel szemben sem ijednek meg. Tehát a folytatásban is figyelik az újakat, hogy hitelesebb képet kapjanak róluk. A következő alkalomra már most szombaton sor kerül, amikor a Martfű a szintén NB III-as Tiszafüred csapatát látja vendégül 11 órás kezdéssel.