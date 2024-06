Mint azt elmúlt években megszokhattuk, ezúttal is két Szolnoki Dózsa játékos, Hidasi Zétény és Tigyi Ábel is helyet kapott nemzeti csapatunkban. Mindkét fiú a tavalyi évadban tagja volt U15-ös válogatottunknak, amely aranyérmet szerzett a montenegrói Európa-bajnokságon. A mieinknek a C jelű négyesben a német, a lengyel, és szingapúri gárda lesz az ellenfele.

Válogatottunk tavaly aranyérmes lett az Eb-n, most a vb-n is jól akarnak szerepelni

Forrás: utanpotlassport.hu

Juhász Zsolt szövetségi edző azt mondta a vlv.hu-nak: – Tavaly ilyenkor azt nyilatkoztam, hogy zsákbamacska az Európa-bajnokság, most már azért ismerik egymást a résztvevők. Nyugodtan mondhatom: hét hasonló képességű, tudású csapat pályázik a három éremre. A legnagyobb alázattal és szerénységgel készülünk arra, hogy tudásunk legjavát nyújtsuk és ezáltal megszerezzük a háromféle érem egyikét.

A lebonyolításról annyit, csoportelsőség esetén, tehát a legjobb nyolc közé jutásért, a B csoport második helyezettje következik.

A vb-n néhány különleges szabályt alkalmaznak. A játék 25 méteres medencében zajlik és egészen a negyeddöntőkig 4×6 perc a játékidő, onnantól kezdve nyolc percesek lesznek a negyedek.

Csapatunk kedden a németek ellen kezdte meg szereplését. Játékosaink semmit nem bíztak véletlenre, hiszen végig vezetve magabiztos, ötgólos győzelmet arattak. A szolnokiak közül Tigyi Ábel nem jutott szóhoz, ellenben Hidasi Zétény játszott, két gólt szerzett.

Magyarország–Németország 12–7 (2–1, 4–1, 4–1, 2–4)

Gólszerzőink: Gedra 3, Rabb 3, Hidasi 2, Jámbor 1, Divják 1, Pintér N. 1, Kovács M. 1.

Válogatottunk szerdán a lengyel együttes ellen folytatja szereplését a máltai világbajnokságon.