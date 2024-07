James Kinney személyében bejelentette első új igazolását a Jászberényi KSE. Az amerikai játékos a 2020/2021-es szezonban már szerepelt a berényieknél, a 2016/2017-es idényben pedig a Szolnoki Olajbányász csapatát is erősítette, de az NB I-ben még a Kecskemét a ZTE és a Sopron együtteseinél is szerepelt. Kinney egyes és kettes poszton is bevethető, a legutóbbi szezonban a Phoenix-MT Fót gárdájánál játszott, amellyel a Cegléd mögött a harmadik helyen végzett az NB I/B. Piros csoportjában. A JKSE új igazolása az előző szezonban 19,7 pontot átlagolt.

– James a Piros csoport egyik legjobb játékosa – nyilatkozta az új igazolásról Puskás Artúr, a Jászberényi KSE vezetőedzője. – Óriási tapasztalat, a játék és a csapata iránt mutatott alázat, kőkemény profizmus, hihetetlen győzni akarás jellemzi őt. Valódi vezér, aki nemcsak a pályán és a statisztikák tekintetében nyújt kiemelkedő teljesítményt, mentorként is számíthatnak rá a csapattársai. Egy ennyire fiatal gárda esetében, mint amilyen az idei JKSE, felbecsülhetetlen értékkel bír James emberi oldala. Tipikusan az a fajta irányító, aki képes jobbá tenni a többieket, annál, mint amit esetleg alapvetően gondolnánk róluk.