Egymással készült két NB III-as együttesünk a hétvégén. A Karcagi SE és a Tiszaföldvár SE is mindkét nyári edzőmérkőzését elveszítette, így javítani szerettek volna formájukon a felek szombaton.

Fődi Zsolték (sárgában, elöl) ugyan vezettek a Karcagi SE ellen, mégsem tudták megnyerni a találkozót

Fotó: MW-archív

Tiszaföldvár SE–Karcagi SE 2–3 (2–1)

Tiszaföldvár: Krnács – Háda, Szabó Cs., Rózsa, Antman, Bódai, Bánki-Horváth P., Kálmán Sz., Bojtos, Babolek, Fődi. Csere. Bánki-Horváth G., Sági, Pápai, Hajdú V., Pikó. Edző: Erős Károly.

Karcag: Grosz – Varga B., Bernáth, Szabó K., Fábián B., Csala, Malkócs, Györgye, Szakács L., Constantinescu, Maruscsák. Csere: Ferdinisinec, Győri Á., Vaskó, Sipos, Talpalló, Tolnai Zs., Vona, Székely D., Nagy Zs. Edző: Varga Attila

Gólszerzők: Bojtos, Kálmán Sz., ill. Malkócs, Nagy Zs., Győri Á.

Az első negyedórában a Tiszaföldvár volt kezdeményezőbb, a párharcok többségét megnyerte, és hamar kétgólos előnyre tett szert. Az ivószünet rendezte sorait a Karcag, amely ritmust váltott és visszajött a meccsbe, a félidőig szépíteni tudott, majd a második játékrészben egy pontrúgás után megnyerte a találkozót.

Mindkét edző elégedetten nyilatkozott a meccs után. Erős Károly úgy értékelt, hogy csapata előrelépett az előző edzőmeccsekhez képest, támadásban és védekezésben is javultak a tiszazugiak. Felállási formát is váltott az együttes, ami jobban állt neki, ennek is köszönhetően vezetett a TiSE. Ugyanakkor ezúttal is több hiányzóval állt fel Erős Károly gárdája, és még játékban sokat kell fejlődni, bíznak benne, hogy a következő három hétben fel tudnak készülni maximálisan a bajnoki rajtra.

Varga Attila, a Karcag edzője az első tizenöt percben motiválatlannak látta játékosait, akik szinte minden párharcot elvesztettek. Az ivószünetben helyrerakta együttesét, amely ezt követően megnyerte a találkozót. A szakember kiemelte, hogy nincs könnyű helyzetben, hiszen kevesen maradtak itt a tavalyi keretből, és egy vadonatúj csapatot kell építeni a bajnokság kezdetéig. Még az építkezés elején járnak a nagykunságiak, akik lépcsőről lépcsőre haladnak és remélik, hogy a jó úton haladnak majd céljaik elérésében.