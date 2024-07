Mégsem így történt, a nagy melegben lejátszott mérkőzés döntetlent hozott úgy, hogy az első félidőben a Tiszafüred, míg a másodikban a Szolnoki MÁV dominált inkább.

Kemény küzdelemben 1–1-es döntetlen született a Tiszafüredi VSE és a Szolnoki MÁV összecsapásán

Fotó: Gacsal Péter





Facultas-Tiszafüredi VSE–Szolnoki MÁV FC 1–1 (0–0)

Szolnoki MÁV: Veress (Csáki) – Sitku, Kardos (Szabó Zs.), Kópis (Szabó R.), Dudok – Hatvani D., Csanádi (Tisza), Lengyel G. (Bogdán B.) – Kovács K. (Pinto), Barna V. (Annus), Kató T. (Iván M.). Edző: Horváth Csaba.

Gólszerzők: Pataki, ill. Iván M. (tizenegyesből).

A Tiszafüred összeállításában az új játékosok neveit leigazolásuk előtt nem szeretnék nyilvánosságra hozni.

A Tiszafüred első két edzőmérkőzését simán nyerte vármegyei riválisaival szemben, múlt szombaton az NB I-ből kiesett Mezőkövesd azonban már túl kemény dió volt számukra. Mint ahogy a Szolnok sem bizonyult könnyű ellenfélnek ezúttal, az 1-1-es döntetlen ellenére azonban Dorcsák Zoltán hasznosnak ítélte a találkozót. A meccs egyértelműen jelezte számára, hogy jó úton járnak, és folyamatosan alakulnak minőség tekintetében is. Az eltávozott játékosok helyére érkezettek kezdenek beilleszkedni, ám egy támadóra és egy belső védőre mindenképp szükségük lenne.

Horváth Csaba, a MÁV edzője továbbra is sok fiatallal dolgozik együtt, akik szerepet kaptak ezen a mérkőzésen is. A szabadságon lévő Lengyel Bélán és a sérült Dósa Zsomboron kívül mindenki a rendelkezésére állt, így a tréner a heti csúcsterhelésnek minősülő találkozóra közel azonos képességű csapatokat küldött pályára mindkét félidőben. Két új játékost tesztelnek továbbra is, Hatvani Dániel és Bogdán Bence Szolnokon folytatná pályafutását, valamint Ladányi Patrik kapus is ide tart Martfűről.