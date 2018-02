Az enyhe tél miatt nem találják helyüket a vadak

Az enyhe télnek a vadra nézve vannak kedvező és kedvezőtlen hatásai is. Az évszakhoz mérten az átlagoshoz magasabb hőmérséklet miatt eddig kevesebb takarmányt igényeltek az állatok, de a vadászok a természetes táplálék mellett is gondoskodnak pótlásról.

Aggodalomra adhat okot a szokásosnál sokkal enyhébb idő a mezőgazdaságban és a gyümölcsösökben. S nem csak azért, mivel több növényben is megindult már a nedvkeringés. Hanem mert a vidéki térségek útjain sötétedéskor, manapság eléggé gyakorta, őzek vonulnak át csapatostól.

Menekülnek a nedves, sáros talaj elől a szárazabb földekre, keresve a leginkább alkalmas élelemszerző- és búvóhelyeket. Efféle őzinvázió a nyár végi, ősz eleji időszakban tapasztalható, az őzüzekedés szezonjában. De a mezei nyulak is gyakrabban tévednek fel ezen a télen az aszfaltcsíkokra, mint a korábbi, hidegebb években.

– Az enyhe tél miatt a vadak kevésbé keresik fel az etetőket – mutatott rá Kasuba András megyei fővadász, a megyei vadászkamara titkára.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Ennek oka, hogy elegendő hólepel híján a földeken megtalálják az őszi vetések sarjait, s azzal táplálkoznak. A plusz fokok tehát némileg segítették a vadgazdálkodók munkáját, a korábbi időszakhoz képest eddig kevesebb takarmánnyal is beérte a vadállomány.

Mivel nincs hideg, nem égetnek el annyi zsírt sem a jószágok, ezért kevésbé igénylik a takarmányt, ritkábban keresik fel az etetőhelyeket. A kiegészítő takarmányozásról azonban ilyentájt is gondoskodni kell, legfeljebb kisebb mennyiségben.

Az enyhe idő árnyoldala, hogy megnő a taposásból eredő vadkár, amit ellensúlyozhat a takarmányozás költségének csökkenése. Az őzek szokatlan vándorlása azt jelzi, hogy folyamatosan vonulnak a sáros, mélyebb talajról a szárazabb felé.

Oda, ahová pihenéskor le is tudnak feküdni, és nem lesz nedves a hasuk alja.

Az apróvadak is a földből kibukkanó természetes táplálékot keresik. Ezért tűnnek fel manapság gyakrabban, magyarázta Kasuba András. A megyei fővadász arról is szólt, hogy az enyhe tél negatív hozadéka az is, hogy a kártevők sem tudnak elfagyni.

A kullancsok igen aktívak lettek ez idő tájt, ráadásul a későbbiekben invázióra is lehet számítani.

Ütemterveket kell készíteniük

Elkészült a tájegységi vadgazdálkodási tervekről szóló miniszteri rendeleteket tartalmazó jogszabálytervezet.

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény egyik legfontosabb újítása a tájegységi vadgazdálkodási rendszer kialakítása és bevezetése volt.

Ennek részeként a vadgazdálkodóknak üzemterveket kell készíteniük, többek között ezt is szabályozza a most elkészült tervezet. Az üzemtervek egyik legfontosabb pontja a vadállomány szabályozása.

Borítókép: Illusztráció

Forrás: Shutterstock