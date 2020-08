Mobiltelefonnal túrázhatunk immár Szolnokon

Siklós Viktor közösségi összefogással szeretné felfedezni a megyeszékhely érdekességeit.

– Gördögök Kerékpáros Egyesület tagja vagyok húsz éve. A túráink során jött az ötlet a környék látnivalói megismertetésére. A túrákat is úgy állítottuk össze és hirdettük meg, hogy a résztvevők ismeretekkel is gyarapodjanak. Bár eredetileg az a tény motiválta a mobilapp fejlesztését, hogy a túrázók száma csökkent és talán ezzel az alkalmazással ösztönözhető, hogy egyénileg is bejárható a környék, véletlenül pont márciusra lett kész. A járvány miatt azután már nem is indítottunk közös túrákat és a mobilalkalmazás jelentősége felértékelődött. Mivel már több túra is készült, a fotók zömmel sajátjaim, de keresem a kapcsolatot a szakemberekkel is. A legelső megvalósult téma, a Múlt túra a Damjanich Múzeummal közösen, a múzeumi anyag felhasználásával készült – kezdett a történetbe a webfejlesztőként dolgozó szakember.

– Történeti állandó kiállításhoz készült múzeumi sétafüzetünk adta az alapját ennek a két és fél órás, nevezetes épületeket, emlékműveket, emléktáblákat végigjáró túrának. Az ismertetők mellett feladatokat is tartalmaz. Ezzel az eszközzel az iskolás korosztályhoz is közelebb állhat, talán szívesebben végigjárják és megismerik így a várost. Azóta is követjük, Viktor munkáit és számíthat a segítségünkre – mondta Pató Mária, a Damjanich János Múzeum közönségkapcsolati osztályvezetője.

A legújabb fejlesztés, Tisza-parti tanösvény ökotúra a napokban vált elérhetővé, a Tisza-partra készülő fiatalok számára mutatja meg a természeti látnivalókat. A tiszavirágzásról megcsinált alkalmazás a kérészekről ad infót. Széchenyi lakótelep utcáiról szóló program a jelenlegi utcáknak nevet adó személyekről tájékoztat. De van egy Milléri tekerés elnevezésű nyolc és fél kilométeres kerékpártúra is. Végigjárható egy tabáni és vártúra is. A virtuális tanösvény néven futó alkalmazásban jelenleg hét kidolgozott túra mellett egy demó tanösvény is helyet kapott. És a munka nem állt meg.

– Párhuzamosan futnak ezek a fejlesztések. A Szapáry utcával például elakadtam. Szeretnék egy utcákat bemutató sétát, ahhoz is hiányoznak információk. Mivel nem vagyok helytörténész, szükség van segítségre. Az egyik célom, hogy létre tudjak hozni egy olyan felületet, ahová bárki feltölthet adatokat, fotókat és közösségi alapon meg lehet beszélni, ellenőrizni az információkat és netes találkozási pont is lesz a helytörténet iránt érdeklődőknek. A szabadidő, ami kevés, mert ezt a munkám mellett csinálom – részletezte Siklós Viktor. Tervekben, elképzelésekben nincs hiány.

– Lehetne például régi szakmákat is felvinni ebbe az applikációba, hogy utcánként meg lehessen mutatni, hogy mi működött ott régen. A temetőt is szeretnénk feltérképezni, hogy végig lehessen járni a híres halottainkat. Eddig harmincegynéhány sírt fűzünk föl, a munkában az egyesület is kiveszi a részét, reméljük őszre elkészülünk vele. Tervezem a hidakról és a világháborús emlékhelyekről is ilyen virtuális túrát készíteni – nyilatkozta Siklós Viktor.

– Szolnoki vagyok, itt szeretek élni a családommal, itt dolgozom. Nekem elsősorban a környék a fontos, természetjáró vagyok, de nem mondhatnám magam nagy utazónak, inkább a helyi értékek érdekelnek. Sajnáltam, hogy mások nem ismerik az értékeket Szolnokon. Az egyéni túrákhoz, amerre felé megy a világ, illeszkedik a mobiltelefonos alkalmazás. A mobilapp, ezt használják a fiatalok, ez van állandóan a kezükben miért ne olyan legyen, ami hasznos? Mozduljanak ki, ehhez kell adni segítséget. Kell tudni tájékozódni is, ezt a képességet is szeretné fejleszteni az alkalmazás – mesélt motivációiról.

– Androidra van meg jelenleg, Iphone-ra alkalmazni még nem tudom, ahhoz előbb meg kellene ismerkednem egy teljesen új rendszerrel, vagy találni valakit, aki ért hozzá. Egy éve csinálom, de mindig van vele munka, tovább csinosítgatni. A nyelvi ellenőrzést a kislányom végzi, mert ebben ő sokkal jobb nálam.