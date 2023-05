Az Európai Labdarúgó Szövetség díjazta a magyar közmédiát

Emlékplakettel ismerte el a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alapnak (MTVA) az Európa-liga döntője közvetítéséért tett erőfeszítéseit az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA).

A kitüntetést Papp Dániel, a közmédia vezérigazgatója és Székely Dávid, az M4 Sport csatornaigazgatója vette át a szezon egyik legizgalmasabb és legfontosabb mérkőzésének tartott Sevilla-AS Roma összecsapás előtti estén rendezett gálavacsorán. Az UEFA a plakettel az MTVA-nak a legmagasabb szakmai és technológiai színvonalon megvalósított magyar sportközvetítések iránti elkötelezettségét is díjazta - tájékoztatta az MTI-t az MTVA Sajtó és Marketing Irodája.

"A Sevilla-AS Roma döntő lesz minden idők legkomolyabb hazai közvetítése európai kupamérkőzésről" - mondta korábban a Nemzeti Sporthíradóban az M4 Sport csatornaigazgatója. Székely Dávid hozzátette, ehhez mérten készült a fináléra Magyarország legnézettebb sportcsatornája.

A közmédia a találkozót három felületen is élőben közvetíti: az M4 Sporton, a Kossuth Rádióban és az m4sport.hu oldalon. A Puskás Arénában berendezett, pályára néző stúdióban a kezdő sípszó előtt másfél órával kezdődő felvezető műsorban a nézők szakértők elemzéseivel mélyebb betekintést nyerhetnek a csapatok taktikájába és játékstílusába.

"Az M4 Sport 2015-ös indulása óta rengeteg sporttörténeti eseményről közvetített világszínvonalú stúdiójából, és döntött nézettségi rekordokat. A labdarúgótornák, az olimpiai játékok és a Bajnokok Ligája-finálék közül is kiemelkedő lesz a mai El-döntő. A közmédia legkiemelkedőbb munkatársakat felvonultató szakmai stábja dolgozik azon, hogy ez a történelmi esemény maradandó élmény legyen a magyar nézők számára. Büszkék vagyunk rá, hogy az Európai Labdarúgó Szövetség is elismerte munkánkat, és az egész világ láthatja a magyar közmédia munkatársainak teljesítményét" - fogalmazott az MTVA vezérigazgatója az emlékplakett átvétele után. Papp Dániel, aki maga is a sport elkötelezett támogatója, azt ígérte, a nézők minden eddiginél összetettebb, látványosabb közvetítésre számíthatnak a közmédia csatornáin.