Még a madridiak is elítélik a Willi Orbánt fojtogató Viníciust

A Real Madrid és a Manchester City jutott be a legjobb nyolc közé a labdarúgó Bajnokok Ligájában. A Lipcsében elért 1-0-s győzelmük után a madridiak hazai pályán rettentően megszenvedtek az RB Leipzig ellen. Az 1-1-re végződő mérkőzésen a magyar válogatott Willi Orbán gólt is fejelt, aki a meccs legjobbjának járó trófeát is megkapta a találkozó után. Willi Orbán a mérkőzés közben összeakaszkodott Viníciusszal, amiért még a madridiak is elítélik Viníciust.

Willi Orbán, az RB Leipzig (b) és Vinícius Jr, a Real Madrid játékosa a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének Real Madrid–RB Leipzig visszavágó mérkőzésén a madridi Santiago Bernabeu Stadionban 2024. március 6-án Forrás: MTI/EPA/EFE Fotó: J. J. Guillen

Kevesen gondolták előzetesen, hogy a Real Madrid–RB Leipzig BL-nyolcaddöntő visszavágóján a Santiago Bernabeu közönsége majd a 14-szeres BL-győztes Real Madridot fogja kifütyülni – derült ki az Origó oldaláról. A második félidő egy botrányos jelenettel indult, amelynek két főszereplője a brazil Vinícius és a magyar válogatott játékosa, Willi Orbán volt. Willi Orbán, az RB Leipzig (b) és Vinícius Jr, a Real Madrid játékosa a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének Real Madrid–RB Leipzig visszavágó mérkőzésén a madridi Santiago Bernabeu Stadionban 2024. március 6-án

Fotó: J. J. Guillen / Forrás: MTI/EPA/EFE Willi Orbán: Gyáva volt a játékvezető A mérkőzés 54. percében Vinícius Junior hátulról fellökte Orbánt, majd a nyakánál fogva két kézzel még hanyatt is lökte a Lipcse magyar válogatott csapatkapitányát. A játékvezető furcsa módon nem állította ki a brazilt, csak sárga lapot adott neki, pedig mindkét megmozdulása sárga lapot érő volt – írta meg a Magyar Nemzet. Meglökte a védőt, de nem gondolom, hogy ezért piros lapot kellett volna kapnia – a madridiak mestere, Carlo Ancelotti igyekezett elbagatellizálni a botrányos jelenetet. Willi Orbán maga nem így értékelte a jelenetet. – A játékvezetőknek nincs bátorságuk ahhoz, hogy ilyen játékosokat leküldjenek. Mindkét kezével torkon ragadott. Ez tiszteletlen – fogalmazta meg világos véleményét az RB Leipzig futballistája. A Real Madrid legendája is elítéli Viníciust S ha ez nem lenne elég, a korábbi spanyol játékvezető, Iturralde González szerint is egyértelműen piros lap járt volna , amelyet Vinícius Willi Orbán ellen elkövetett szabálytalanságáért. A Real Madrid korábbi kiváló támadója, Predrag Mijatovics ezt még meg is fejelte, mondván, itt az ideje, hogy végre Vinícius felnőjön. – A Real Madrid mezében nem lehet így viselkedni. Azt javaslom Viníciusnak, hogy nyugodjon le, különben soha nem lesz nagy játékos – jelentette ki határozottan Mijatovics – majd még ennél is tovább ment: – Nagyszerű futballista, aki képes meccseket eldönteni. De a viselkedésén változtatnia kell. A csapattársainak úgy kell lenyugtatniuk, mint egy gyereket. Radikális változásra van szüksége, különben tönkretesz mindent, amit a futballjával felépít. Objektívnak kell lennünk. Ha ez a Real Madrid ellen történik, már mindennek elmondanánk az UEFA-t.

Hasonló véleményen van a korábbi spanyol játékvezető, Iturralde González is. – Egy dolog valakit a mellkasánál meglökni, és egészen más a nyakánál vagy a fejénél fogva. Nem lehet az ellenfél fejéhez nyúlni, azért piros lap jár. A Real Madridnak tíz emberrel kellett volna befejeznie a meccset. A játékvezető segítette a Real Madridot, főleg, hogy az a játékos szerezte a gólt, akit ki kellett volna állítani – Iturralde González szavait nem lehet félremagyarázni. Igen, így történt. Az eset után bő tíz perccel pont a brazil támadó góljával megszerezte a vezetést a Real Madrid. Alig három perccel később Willi Orbán remek fejesével kiegyenlített a Leipzig, de ez még kevés volt az üdvösséghez. A 91. percben Dani Olmo a keresztlécet találta el, de a Lipcse a hosszabbítást már nem tudta kicsikarni. Willi Orbán lett a meccs embere Willi Orbánt azt sem vigasztalja, hogy az UEFA őt választotta meg a meccs emberének. Amúgy ő a második magyar játékos, aki gólt szerzett a Real Madrid ellen Bajnokok Ligája-mérkőzésen. Elsőként ez ifjabb Albert Flóriánnak sikerült 1995 novemberében, amikor a Ferencváros 1–1-es döntetlent játszott hazai pályán a Reallal. A másik nyolcaddöntő visszavágóján a címvédő City hazai pályán gyakorlatilag kilenc perc alatt eldöntötte a továbbjutást az FC Köbenhavn ellen (3–1), így kettős sikerrel lépett tovább Pep Guardiola csapata. Eredmények, nyolcaddöntő, visszavágók: Real Madrid (spanyol)–RB Leipzig (német) 1–1 (0–0)

gólszerzők: Vinícius Júnior (65.), illetve Orbán (68.)

Továbbjutott: a Real Madrid, 2–1-es összesítéssel. Manchester City (angol)–FC Köbenhavn (dán) 3–1 (3–1)

g.: Akanji (5.), Alvarez (9.), Haaland (45+3.), illetve Elyounoussi (29.)

Tj.: a Manchester City, kettős győzelemmel, 6–2-es összesítéssel.

