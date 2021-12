A vizsgálóbizottság ülését megelőzően Láng Zsolt arról beszélt, hogy „a kezdeti furcsaságok folytatódnak” a testület munkája körül.

Kifejtette: eltelt egy hónap, mire felállt a bizottság, miközben napról napra megdöbbentő és súlyos vádakat tartalmazó anyagok kerültek napvilágra, továbbá a testületnek két hetet adtak arra, hogy vizsgálódjon és készítse el a jelentését. Már az elején lehetett tudni, hogy ennyi idő semmire nem elég – fűzte hozzá.

Megjegyezte azt is, hogy

olyan testület vizsgálja a fővárosi baloldalról megjelent „mutyiügyeket”, amelyben baloldali többség van.

Tehát a bizottság olyan döntéseket hozhat, amelyeket a baloldali bizottsági tagok szeretnének – mondta, hozzáfűzve: ettől függetlenül a Fidesz-KDNP politikusai komolyan veszik a munkát és minden tőlük telhetőt megtesznek azért, hogy válaszokat kapjon a közvélemény a feltett kérdésekre.

Közölte, a fővárosi vagyonkezelő munkatársait levélben keresték meg azért, hogy megismerhessék a társaság struktúráját: azt, hogy az ingatlanértékesítéseknél, pályázatoknál kinek mi a feladata, hogyan néz ki a pályáztatás és a lebonyolítás. Azt kérték, hogy akik ebben részt vesznek, jöjjenek el és adjanak betekintést a folyamatokról a bizottság előtt – mondta.

A kormánypárti politikus hozzátette ugyanakkor:

a vagyonkezelő munkatársai Bajnai Gordon volt miniszterelnök példáját követték, ugyanis nem jelennek meg a bizottság előtt, írásban válaszolnának a kérdésekre.

Bajnai Gordon azt üzenete, hogy esetleg bizonyos kérdésekre hajlandó írásban válaszolni – mondta, megjegyezve: ebből is látszik, hogy folyamatosan próbálják „ellehetetleníteni a munkánkat”.

Láng Zsolt szólt arról is: újabb felvétel került napvilágra a III. kerületi Mocsárosdűlővel kapcsolatban, ezen a Kiss László (Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP) kerületi polgármesterrel meglévő „dealről”, 1100 lakásról és nagy beépítésről beszélnek.

Bús Balázs (Fidesz-KDNP) III. kerületi önkormányzati képviselő, volt óbudai polgármester úgy vélte,

a történet pontosan bemutatja, hogy Karácsony Gergely főpolgármester és párttársa, Szabó Tímea Párbeszéd-társelnök zöld politikája mit is jelent. Tavasszal arról beszéltek, hogy megvédik a Mocsárosdűlőt, miközben semmitől nem kellett megvédeni, hiszen azt már mi megvédtük, amikor változtatási tilalmat rendeltünk el a területre

- mondta.

Közölte, a megjelent felvételek szerint a terület egy részén lakóparképítést és irodafejlesztést képzel el a magát zöldnek mondó városvezetés, és a fővárosi vagyonkezelő vezetője arról beszél, hogy Kiss Lászlóval megszületett az egyezség a lakásépítésekről. Ez azt jelenti, hogy Kiss László a képviselő-testület háta mögött, az óbudaiak megkérdezése nélkül, az ingatlanfejlesztők érdekében olyan módosítást készít elő, amely szerint 268 ezer négyzetméteren elképzelhető lakóparképítés – tette hozzá.

Szerinte ezt a fővárossal „közös mutyiban” készítik el. Ez abból is látható – mondta -, hogy Kerpel-Fronius Gábor főpolgármester-helyettes megkereste Kiss Lászlót egy levélben, amelyben ingatlancserére tesz javaslatot: a kerület lakótelepi zöldterületeket kapna azért cserébe, hogy átadja a fővárosnak a Mocsárosdűlőn található ingatlanrészeit.

Bús Balázs azt kérte a fővárosi vizsgálóbizottságtól, hogy hívják meg Kiss Lászlót és kérdezzék meg tőle, milyen „dealt” kötött az óbudaiak háta mögött.

Kijelentette: továbbra is azt szeretnék, ha az egész Mocsárosdűlő zöldterület maradna, és ennek érdekében újabb javaslatot nyújtanak be a kerületi képviselő-testület elé, kezdeményezve, hogy a Mocsárosdűlőt zöldterületnek sorolják be.

Kérdésekre válaszolva Láng Zsolt elmondta, a fővárosi vagyonkezelő munkatársai egységesen levelet küldtek, valószínűleg a vezetéssel egyeztetve üzenték a bizottságnak, hogy nem jelennek meg az ülésen. A testületnek a közgyűlési döntés értelmében pénteken el kellene készítenie a jelentését, ez lehetetlen – mondta, jelezve: a főváros egy másik vizsgálóbizottságához hasonlóan szeretnének eljárni, ugyanis az a testület meghosszabbította a mandátumát.

„Abban bízunk (...), hogy ezeket a kérdéseket válasz nélkül hagyni nem lehet, és arra már nem lesz bátorsága a baloldalnak és a főpolgármesternek, hogy erőszakkal lezárjon egy olyan bizottsági munkát”, amely még csak most kezdődött el – fogalmazott, hozzátéve: az igazság kiderítése nem elkerülhető. „Bármennyire is minket, az orosz titkosszolgálatot és nemzetközi összeesküvéseket lát Karácsony Gergely az ügy mögött, nem fogja elvenni a kedvünket, és folytatjuk a munkát.”

Bús Balázs elképzelhetőnek mondta, hogy a Mocsárosdűlő ügyében legyen helyi népszavazás, ilyen kezdeményezés van már Óbudán, és aláírásgyűjtésbe is kezdtek májusban a terület megmentéséért.