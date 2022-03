A háború miatt hozott szankciók nem érinthetik az Oroszországból érkező energiaszállításokat, ez az európai gazdaság és az európai fogyasztók érdeke is

– mondta a Magyar Nemzetnek Süli János, a paksi atomerőmű két új blokkjának megvalósításáért felelős tárca nélküli miniszter.

Arról is kérdezték, hogyan érinti a projekt pénzmozgásait az, hogy a SWIFT-rendszerről letiltott bankok listáján szerepel az a Vnyesekonombank is, amelyik a paksi beruházásban közreműködik.

– Az orosz–magyar kormányközi szerződés alapján az orosz kölcsön a Paks II beruházás költségeinek nyolcvan százalékát fedezi – ez összesen tízmilliárd eurós hitelkeret –, ám ez a pénz nincsen nálunk. Amikor kiállítunk egy teljesítési igazolást, arról kapunk egy számlát, azt leigazoljuk, majd

az orosz bank (kijelölt szervezetként) közvetlenül fizet Oroszországban a fővállalkozó Roszatomnak.

Azt is fontos látni, hogy erre a megállapodásra finanszírozási védőhálóként tekintünk, mivel Magyarország (az utolsó számla kivételével) eddig minden számlát előtörlesztett. Ahogyan a miniszterelnök úr is elmondta, higgadtan kell dolgozni, hosszú távon szavatolnunk kell az ellátásbiztonságot, ezért meg kell építeni a két új paksi blokkot. A beruházás jelenleg csaknem hatszáz engedéllyel rendelkezik, és a létesítésiengedély-kérelem január végéig esedékes hiánypótlása is határidőre megtörtént – jellemezte a helyzetet a miniszter.

Süli János beszélt az üzemanyag-ellátásról is.

– Ahogyan eddig is, az ukrán atomerőműveknek most is szállít az orosz fél üzemanyagot a háborús helyzettől függetlenül. Nálunk pedig törvény írja elő, hogy legalább két évre elegendő nukleáris üzemanyag álljon a paksi atomerőmű rendelkezésére. A nemzetközi együttműködés az atomenergetikában különösen fontos. Az is a nemzetközi nukleáris együttműködés eredménye, hogy

a szlovák kollégák a napokban – az Ukrajnát sújtó háború és a légtérzár ellenére – Oroszországból légi úton kaptak nukleáris üzemanyag-utánpótlást az atomerőműveikhez.

Az atomenergia békés célú felhasználását jól szabályozott, nemzetközi keretrendszerben az ENSZ Nemzetközi Atomenergia-ügynökség felügyeli, de meg kell felelni az Európai Unió előírásainak, a nemzetközi egyezményeknek, az OECD Nukleáris Energiaügynökség (NEA) ajánlásainak, valamint a nemzetközi színtéren (például az Atomerőmű-üzemeltetők Világszervezeténél, a WANO-nál) elfogadott jó gyakorlatoknak is – sorolta Süli János a számos keretrendszert.

– Azt is látni kell, ha nincs Paks, akkor még több orosz gázt és még drágábban kell vásárolni. Ha felszámolnánk az oroszokkal való energetikai együttműködést, akkor egyetlen hónap alatt négyszeresére nőne a magyar családok villanyszámlája. Ezt nem engedhetjük. Nem véletlen, hogy már német zöldpolitikusok is fontolgatják a még működő atomerőműveik év végére tervezett leállításának elhalasztását – zárta szavait a paksi beruházásért felelős miniszter.

Borítókép: A Paks II beruházás látványterve / Paks II. Atomerőmű Zrt.