A 2023-as év a folytatódó háború és a szankciós energiaválság második éve, amely veszélyes a magyar családokra, a gazdaságra és a munkahelyekre – emelte ki a Pénzügyminisztérium.

"Ezért a jövő év legfontosabb feladata, hogy megvédjük a magyar családokat és a munkahelyeket, megőrizzük a nyugdíjak értékét, fenntartsuk a rezsicsökkentést és garantáljuk az ország biztonságát. A költségvetés módosításával jövőre is megőrizhetők ezek az eredmények"

- szögezték le.

A költségvetés módosításáról szóló rendelet tervezetét a kormány pénteken küldte meg a Költségvetési Tanácsnak.

Jövőre Magyarország energiaszámlája 7-ről 17 milliárd euróra nő, ezért a 2023-as költségvetés a rezsivédelem költségvetése a tárca tájékoztatása szerint. A rezsivédelmi alap megemelésével a költségvetés továbbra is biztosítja a rezsicsökkentés fenntartásához szükséges forrásokat az átlagfogyasztás mértékéig - ismertették.

Hozzátették, hogy a költségvetés a nehéz idők ellenére is biztosítja a családtámogatásokat, sőt, ezek köre jövőre tovább bővül:

azok a fiatal nők, akik gyermeket vállalnak, harmincéves korukig teljes adómentességet kapnak. A költségvetés emellett garantálja, hogy januártól 15 százalékkal emelkednek a nyugdíjak, amely a 13. havi nyugdíjra is vonatkozik.

"A kormány megőrizte a költségvetés emelt forrásait az oktatásban és az egészségügyben is, mindkét ágazatban béremelésekkel számolunk" - jelezte a szaktárca.

Kiemelték: a kormány a legveszélyesebb évben is fenntartja azt a célját, hogy javítsa az egyensúlyi mutatókat, ennek megfelelően a költségvetés csökkenő hiánnyal és mérséklődő államadóssággal számol. A kormány célja, hogy a magyar gazdaság elkerülje a visszaesést, és a növekedés jövőre is folytatódjon. A magyar gazdaság idén 4 százalék felett növekedhet, és éves szinten jövőre is sikerül elkerülni a visszaesést, 2023-ban 1,5 százalékos bővülésre számítanak - olvasható a PM közleményében.