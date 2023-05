A közleményben hangsúlyozták: a STIPI három komponensére az idei évben minden korábbinál több, mintegy 800 millió forint keretösszeg áll rendelkezésre. Az elmúlt években a B komponensre összesen 429 fiatal nyújtott be pályázatot, közülük 77-en kaptak támogatást. A legalacsonyabb összegű ösztöndíj kétmillió forint, a legmagasabb csaknem 23 millió forint volt.

Jelenleg 56 fiatal tanul a világ különböző táján az ösztöndíj B- vagy a C-komponensének segítségével. Utóbbi az ösztöndíjas feltételeket sikeresen teljesítő, már a programban lévő stipisek számára nyújt anyagi támogatást a képzésük folytatásához, befejezéséhez.

Az elmúlt években - egyebek mellett - az angol University of Cambridge, a University of Oxford, az egyesült államokbeli Massachusetts Institute of Technology, a University of Amsterdam, a francia École Polytechnique vagy a zürichi Swiss Federal Institute of Technology Zurich egyetemein tanulhattak magyar fiatalok a programnak köszönhetően - áll a közleményben.