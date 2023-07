Cikkünk frissül!

Tegnap Brüsszelből sok rossz hír mellett egy jó hír is érkezett – kezdte a mai kormányinfót Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Magyar Nemzet tudósítása szerint. A tájékoztatót ezúttal Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkárral tartja a miniszter, aki szerint van esély arra, hogy országok egy csoportja blokkolja a migránskvótákról szóló tervek előrehaladását. Minden fajta elosztási mechanizmus elfogadhatatlan – szögezte le a miniszter, jelezve, hogy várhatóan a következő években lényegesen nagyobb lesz az Európára nehezedő migrációs nyomás, mint eddig.

A kormányinfó videóját itt tudja megtekinteni:

A Miniszterelnökséget vezető miniszter hozzátette:

minden fajta elosztási mechanizmus elfogadhatatlan.

– A jelenlegi migrációs javaslatok, amely a bizottság és a tanács asztalán vannak, azok Európa érdekeivel ellentétesek. Nem tartalmaznak garanciát a határvédelemre. Az Európára erősödő migrációs nyomás jóval nagyobb lesz, mint eddig volt – mondta. Kiemelte: Magyarország eddig több mint 650 milliárdot költött határvédelemre, ennek kevesebb mint 1 százalékát térítette meg az EU.

Ha jól működő határvédelmet akarunk, akkor a bizottságnak ehhez hozzá kell járulnia a tárcavezető szerint.

Brüsszel 800 milliárd forinttal tartozik a pedagógusoknak

A miniszter kiemelte: miután teljesítették az igazságszolgáltatási mérföldkövet, a hétéves költségvetésből a kifizetéseknek nem lehet akadálya, ezért számlákat küldtek az Európai Bizottságnak, összesen 238 millió euró összegű költségnyilatkozatot a 2021-2027-közötti programozási időszak operatív programjaiból, azaz a hétéves költségvetésből.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter (j) és Kovács Zoltán, a Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkára a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Miniszterelnöki Kabinetiroda épületében 2023. július 27-én

Fotó: Bruzák Noémi / Forrás: MTI

Mint mondta, ennek az összegnek az EU a 85 százalékát kell finanszírozza, ami 202 millió eurót jelent, ezek egyébként olyan pénzek, amiket a magyar költségvetés már előfinanszírozott. Az Európai Bizottságnak 90 napja van arra, hogy a feljogosító feltétel megtörténtté teljesítését visszaigazolja, és 60 napja van a költségnyilatkozat feldolgozására és a források utólagos megküldésére.

A miniszter tájékoztatása szerint, ha Brüsszel fizet, hamarosan sor kerülhet a tanárok újabb béremelésére is. Év elején 10 százalékkal emelte a pedagógusok fizetését a kormány, ez nőhet 25 százalékra, ha megérkeznek a források.

– Brüsszel 800 milliárd forinttal tartozik a magyar pedagógusoknak – erősítette meg Gulyás Gergely. Hozzátette, hogy emellett 650 milliárd forintot költött eddig a magyar kormány a határvédelemre, ennek kevesebb mint egy százalékát térítette meg eddig Brüsszel.

Idén is növekedhet a gazdaság, már októberre egyszámjegyű lehet az infláció

A gazdasági kérdésekre térve Gulyás Gergely úgy fogalmazott: látják a fényt az alagút végén, jó gazdasági kilátásokkal számolhatnak. Az év egészére reálisnak tűnik a legalább egy vagy másfél százalékos gazdasági növekedés. Ennek eredményeként az inflációt is sikerülhet letörni.

Ha minden jól megy, már októberre egy számjegyű lehet az infláció.

Beszélt arról is, hogy augusztus elsejétől hideg élelmiszer vásárlására is felhasználható a SZÉP-kártya, a kormány pedig augusztustól 15 százalékosra emeli a kötelező akciózás mértékét, ezzel is elősegítve az infláció letörését.