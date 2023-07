Tunéziában sikerült megfékezni az erdőtüzeket Az algériai hadsereg és spanyol tűzoltó repülőgépek segítségével szerdára teljes mértékben sikerült megfékezni az erdőtüzeket Tunéziában – közölte Kamel Feki belügyminiszter. A tunéziai parlament előtt felszólalva a miniszter kiemelte, hogy az országban az erdőtüzekben egyetlen emberi élet sem veszett oda. A katasztrófa az ország északnyugati részében tombolt, a tabarkai, bézsai és szilianai erdőkben. A lángok okozta veszély miatt több száz családot ideiglenesen kiköltöztettek otthonából, a miniszter közlése szerint azonban hatszáz ember már haza is térhetett. Az erdőtűz - amelyet az Észak-Afrikán átsöprő hőhullámok okoztak - Algériából terjedt át a szomszédos Tunéziába. Algériában 34 ember, köztük tíz katona életét követelte. Az algíri állami televízió beszámolója szerint szerdán már Algériában is sikerült ellenőrzés alá vonni a pusztító lángokat. A hőmérséklet a hét során több tunéziai városban is megközelített az 50 Celsius-fokot.