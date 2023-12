Cikkünk frissül!

Izrael egy éve tudhatott a Hamász tervéről

Izraeli tisztviselők több mint egy éve birtokába kerültek egy dokumentumnak, amely a Hamász palesztin terrorszervezet október 7-i támadásának haditervét írta le – számolt be a CNN amerikai hírcsatorna a The New York Times amerikai napilapra hivatkozva.

Mint írták, a nagyjából negyvenoldalas dokumentumban nem volt szó a támadás pontos időpontjáról, de szinte teljes és precíz leírást adott a Hamász által végrehajtott mészárlásról.

A Gázai övezetet irányító Hamász palesztin iszlamista szervezet október 7-i Izrael elleni fegyveres támadásakor a Nova elektronikus zenei fesztiválon meggyilkolt vagy túszul ejtett emberek fényképei között katonák és mások a helyszínen, a Gázai övezet közelében fekvő izraeli Reim kibuc környékén, ahol izraeli lemezlovasok zenéket játszanak le az áldozatok emlékére 2023. november 28-án

Fotó: Ohad Zwigenberg / Forrás: MTI/AP

A cikk szerint az izraeli katonai és hírszerzési tisztviselők nem vették komolyan a tervet, úgy ítélték meg, hogy a terrorszervezetnek túl nehéz lenne végrehajtani azt.

Izraeli katonák véletlenül lelőtték egy civilt, aki szembeszállt a Hamász fegyvereseivel Jeruzsálemben

Izraeli katonák véletlenül lelőttek egy civilt, aki szembeszállt a Hamász terrorszervezet fegyvereseivel, akik csütörtökön támadtak civilekre egy buszmegállóban, Jeruzsálemben – derült ki a helyi média pénteki tudósításából.

Csütörtökön halálos lövöldözés történt Jeruzsálemben, két terrorista autójával, gépkarabéllyal és pisztollyal felfegyverkezve a főváros egyik bevezető útjához hajtott, majd ott kiszállva tüzet nyitottak a buszmegállóban álló civilekre. A merényletben hárman meghaltak és tizenegyen megsebesültek.

A támadást látva egy férfi az autójából kiszállva a saját fegyverével tüzet nyitott a terroristákra, de közben a katonaság is a helyszínre ért és lelőtték a civilt, mert őt is támadónak vélték.

Az izraeli biztonsági szolgálat tagjai a Jeruzsálembe egyik bevezető útjánál elkövetett lövöldözés helyszínén 2023. november 30-án

Fotó: Ohad Zwigenberg / Forrás: MTI/AP

A helyi média tudósítása szerint a férfi egy nappal a 38. születésnapja előtt belehalt súlyos sérüléseibe a kórházban.

A Hamász által Izrael ellen október 7-én indított példátlan terrortámadást követően enyhítették a lakosságra vonatkozó szigorú fegyvertörvényeket Izraelben. A helyi média beszámolói szerint ezzel sikerült elérni, hogy lényegesen több civil hordja magánál legálisan megszerzett fegyverét.

IDF: folytatódnak a harci cselekmények

Lejárt péntek reggel az Izrael és a Hamász palesztin terrorszervezet között múlt pénteken életbe lépett tűzszünet, az izraeli hadsereg (IDF) pedig bejelentette, hogy folytatja a harci cselekményeket a Hamász ellen.

A bejelentés szerint a Hamász megsértette a tűzszünetet, rakétát lőtt ki Izraelre.

A tűzszünet további meghosszabbítását péntek reggel sem Izrael, sem a Hamász, sem a közvetítőként eljáró Katar nem jelentette be.

Péntek hajnalban az izraeli hadsereg tájékoztatása szerint rakétát lőttek ki a Gázai övezetből Izraelre, amelyet a Vaskupola légvédelmi rendszer megsemmisített, a Hamászhoz köthető hírügynökség pedig fegyverropogásról és robbanásokról számolt be a Telegramon péntek reggel.

Fehér Ház: az Egyesült Államok mindent megtesz az átmeneti tűzszünet meghosszabbítása érdekében

Az Egyesült Államok mindent elkövet az Izrael és a Hamász közötti tűzszünet meghosszabbítása érdekében - jelentette ki a Fehér Ház nemzetbiztonsági szóvivője csütörtökön.

John Kirby az elnöki hivatal sajtótájékoztatóján hangsúlyozta: Washington folytatja az erőfeszítéseket Izraellel, Katarral és Egyiptommal közösen, hogy a harcokban hetedik napja tartó szünet a lehető legtovább tartson. Úgy fogalmazott, minden órában azon dolgoznak, hogy a "hetedik napból nyolcadik, kilencedik és tizedik nap legyen, és így tovább".

Az amerikai külügyi szóvivő csütörtökön közleményben számolt be Antony Blinken külügyminiszter csütörtöki tárgyalásáról Mahmúd Abbásszal, a Palesztin Hatóság elnökével, amelyen elsősorban a gázai lakosok számára szállított humanitárius segélyek kiszélesítéséről beszéltek.

Az izraeli kormány sajtóhivatala által közreadott képen Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök (j) fogadja Antony Blinken amerikai külügyminisztert Jeruzsálemben 2023. november 30-án

Fotó: Amos Ben-Gershom / Forrás: MTI/EPA/Izraeli kormány sajtóhivatala

Lövések, robbanások Gázában

A Hamászhoz kötődő média lövésekről és robbanásokról számolt be a Gázai övezet északi részén - írta az al Jazeera. Azt megelőzően izraeli katonai drónokat és vadászgépeket láttak Gáza felett.

Izrael ismét berendeli a spanyol nagykövetet

Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök tovább mélyítette a diplomáciai vitát Izraellel, miután kijelentette, hogy "komoly kétségei vannak afelől, hogy Izrael betartja-e a nemzetközi humanitárius jogot" - írta a BBC.

Sánchez pár napja Izraelt a "palesztinok válogatás nélküli gyilkolásával" vádolta meg. Izrael felháborítónak ítélte a megjegyzéseket és újból berendeli a spanyol nagykövetet - írta a portál.

Újabb palesztin foglyokat engedtek el

Újabb harminc palesztin foglyot engedett szabadon Izrael a Hamásszal meghosszabbított tűzszünet keretében - írta a BBC. A kiszabadult palesztinok nevét egyelőre nem közölték.

Ez történt csütörtökön: