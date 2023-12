Hortobágyi T. Cirill: – A társadalom szolgálata az egyház lényegi küldetése, aminek szerves része a közoktatás területén végzett munkánk is. Ahogyan a diákokhoz viszonyulunk, ahogy a tudományok felé terelgetjük őket, a személyiségüket formáljuk, azzal a keresztény szellemiség és értékrend erősítésén dolgozunk. Hittant szervezünk az iskoláinkban, de elvárjuk a diákjainktól, hogy az egyházközségekhez is kapcsolódjanak, a szentségekre való felkészítés ott történjen. Megerősítem, amit érsek atya mondott, nagy bizalommal vannak felénk azok a családok is, akik nem olyan mélyen keresztény gyökerűek. Nagy örömöm, hogy a balatonfüredi iskolánkban idén négy fiatalt bérmáltam; a keresztelésük is ugyanitt történt. Iskoláinkat missziós területnek is tekintjük.

– Az idén megtudtuk a tavalyi népszámlálás eredményét. Mit gondolnak róla, hogyan értékelik a számokat?

Udvardy György: – A népszámlálási adatsor nem feltétlenül a valós számokat hangsúlyozza, hanem egy magatartásról tesz tanúbizonyságot. Nekünk folyamatosan kell azt is figyelnünk, hogyan tudjuk minél jobban, hatékonyabban, minél több ember számára képviselni Jézus ügyét, ki-ki a saját területén formálva ezt a kultúrát. A társadalomban elvárás, hogy egy-egy kérdésben megnyilatkozzék az egyház, annak vezetője, püspöke. A krisztusi küldetéssel rendelkező hívek ezt megteszik, jelen vannak a mindennapi életben, véleményt alkotnak és formálnak az örök értékekhez igazodva.

Hortobágyi T. Cirill: – A csökkenő tendencia nem azt jelenti, hogy ilyen arányban fogyatkozott is a hit, lelkiség iránti érzékenység. A nyers számadatok szerint is még mindig a katolikus keresztények a legnagyobb azonos vallási identitású csoport, közel hárommillió fővel. Nincs még egy ekkora közösség az országban. Azt tapasztalom, hogy a hit, a spiritualitás iránti érdeklődés fennmaradt. Számunkra egy lehetőség, hogy megszólítsuk azokat az embereket életkortól függetlenül, akik nem vallásosak, de nem is ellenségesek, vágynak a hit értékeire, keresik a spiritualitás helyét az életükben. Lehet, hogy korunkban a keresztény civilizáció elgyengül Európában – ennek valóban sok jelét látjuk. Maga a hit azonban nem rendül meg, az ugyanis nem attól függ, hogy mennyien vallják, mennyien élik. Lehet, hogy az egyház újra kisded nyáj lesz, és megszabadul a diadalmaskodás sokféle torzító sallangjától. Reményeim szerint ez tisztulási folyamat lesz, és javára válik.

– Az imént említették, hogy sokszor kérik az egyházi vezetők véleményét különböző kérdésekben. A tavalyi karácsonyi és az idei húsvéti interjúban is beszéltünk az ukrajnai háborúról, idén újabb háború robbant ki a Gázai övezetben. Mi az egyház feladata, mit tehetünk mi, keresztények?

Udvardy György: – A béke kérdésében az emberek nem annyira a tanítást várják tőlünk, hanem a krisztusi reményt, az azt megerősítő főpapi szavakat és gesztusokat. Az élmények alapvető emberi vágyainkra irányítják a figyelmet. Mitől félünk, miben vagyunk bizonytalanok, honnan vesszük az erőnket? Ezekben a kérdésekben az evangélium üzenetét a mindennapok élményeihez tudjuk kapcsolni. A karácsony üzenetének még nagyobb a jelentősége. Isten békét kínál az embernek, békével ajándékozza meg, megadja a béketeremtés eszközeit. A megbocsátás, irgalom, az ellenség szeretetének tanítása megegyezik a karácsony üzenetével. Amikor Jézus a békéről tanít, az Ő országáról tanít, ahová mindegyikünk meghívást kapott.

Hortobágyi T. Cirill: – A világbéke megteremtésének lehetősége nincs az egyházak kezében. A szentatya a gázai terrortámadás és az izraeli válaszcsapások után azt mondta, hogy már elég vér folyt a Szentföldön, ahol csak őszinte párbeszéddel lehet létrehozni a békét, fegyverekkel, erőszakkal nem. Mélyen megrendült a civilek és gyermekek halála miatt, és minden olyan akciót elítélt, amely a törékeny békét veszélyezteti. A háború zsákutcája helyett a párbeszéd útját kell választani. Én is ennek reményét hangsúlyozom. Másrészt, az egyének szintjén azt látjuk, hogy sok ember szívében békétlenség van. Ha az ember a saját családjában, közösségében próbál a kiengesztelődés, a megbékélés eszköze lenni, akkor kicsit előbbre jutunk a világbéke felé is. Ha békétlen vagyok a szívem mélyén, az a környezetemre is kivetül. Ha megbékélt ember vagyok, akkor ezt árasztom kifelé, ami viszont hit nélkül nem megy. Nem a mi kezünkben van a világ sorsa, az a Jóisten kezében van, és nem a mi ügyességünkön, taktikázásunkon múlik.

– A remény az idei karácsony üzenete?

Udvardy György: – Minden esztendőben azon gondolkozom, hogy az adott időszak körülményei között mi az, ami az evangéliumból leginkább megragadható, ami segíthet. Most azt az igét választottam, hogy „örüljetek, mert megszületett a Megváltótok, Dávid városában, az Úr Krisztus”. Mindegyik szónak van jelentősége. Örüljetek, mert megszületett Isten Fia, a Megváltó Jézus Krisztus. Belép hozzánk Dávid városában, azaz Isten örök terve valósul meg. A Megváltó ad erőt, ez indít bennünket a jó cselekvésére.