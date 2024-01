Felforgatók 1 órája

Gyurcsányék hatalomra kerülésük esetén a lengyel baloldal erőszakos mintáját követnék

A Magyar Nemzet arról ír, hogy esetleges hatalomra kerülése esetén a klasszikus Soros-receptet alkalmazná a hazai baloldal, mivel már a 2022-es választások előtt is arról értekeztek, hogy újságírókat tiltanának el a munkájuktól, törvénytelenül írnák át az alaptörvényt, valamint börtönbe záratnának jobboldaliakat – ahogy az most Lengyelországban is történik.

Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke párttársai körében Forrás: MTI Fotó: Bruzák Noémi

„Lelepleződött a magyar baloldal: nyíltan bevallották, hogy hatalomra kerülésük esetén a lengyel baloldal erőszakos mintáját követnék” – reagált Tompos Márton megjegyzésére Orbán Balázs a Facebook-oldalán megosztott bejegyzésben, miután a momentumos politikus arról értekezett, hogy ugyanez lesz várható Magyarországon is egy esetleges kormányváltás után.

A miniszterelnök politikai igazgatója leszögezte, hogy bilincsben vinnének el olyan embereket, akik jog szerint semmit nem követtek el, és szisztematikusan hallgattatnának el olyan véleményeket, amelyekkel nem értenek egyet. Mint jelezte, most már mindenki számára világos, hogy amikor a baloldaliak azt állítják, a demokráciáért és a korrupció ellen küzdenek, valójában csak a saját hatalmukért és a másként gondolkodó emberek ellen harcolnak. Nem hagyhatjuk, hogy a Gyurcsány-világ visszajöjjön! – tette hozzá a kormánypárti politikus.

A Magyar Nemzet online felületén megjelent cikk emlékeztet, hogy nemrég a Tűzfalcsoport arról írt, hogy a Tusk-kabinet Soros felforgató módszereit alkalmazza régiós mintára. Ugyanakkor az alkotmányos jogrend felszámolásának a terve nem új keletű, mivel ezzel kampányolt a ­2022-es választásokat megelőzően a hazai baloldal is. Még a 2022-es választások előtt több ismert baloldali jogász Demokráciát és jogállami alkotmányosságot! címmel közölt közös publiká­ciót. A koncepció szerint egy baloldali többségű Országgyűlésnek át kell vennie az Alkotmánybíróság jogkörét, majd egy országgyűlési határozattal és a szükséges választói legitimáció hiányában, egyszerű többséggel érvénytelennek kell nyilvánítania az alaptörvényt, illetve több kétharmados törvényt. Ugyancsak párhuzamot mutat a lengyelországi történésekkel, hogy Tompos Márton párttársa, Fekete-Győr András korábban ígéretet tett arra, hogy politikai alapon fogja eltiltani hivatásuktól azokat a médiában dolgozó szakembereket, akik számára nem tetsző véleményeket fogalmaznak meg munkájuk során. A cikkben emlékeztetnek arra, amikor 2018 decemberében baloldali politikusok egy csoportja mentelmi jogával visszaélve, jogellenesen és fizikai erőszakot alkalmazva hatolt be az MTVA székházába, ahol fenyegető viselkedéssel akadályozták a műsorkészítést. A folyamatosan európaiságot és jogállamiságot emlegető Gyurcsány Ferenc pedig több ízben is fenyegetőzött, és bebizonyította, hogy valójában milyen a demokráciafelfogása. A teljes cikket ITT olvashatja el.

