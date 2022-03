2022.03.04. pénteken különleges nap volt a szolnoki Plazma Center életében, hisz működésük 5. évfordulóját ünnepelték. A jeles nap alkalmából készültek a plazmaadók számára több meglepetéssel is, mint például az igen közkedvelt szerencsekerékkel. De szülinaphoz illően volt vendéglátás is, sütemény és üdítő formájában minden plazmaadó számára. A nap különlegességei közé tartozott még ezen felül a tombolasorsolás, mely során több értékes ajándék is új gazdára talált. Egész nap fergeteges hangulat uralkodott a Centerben, hisz az alkalomhoz illő dekorral és felejthetetlen szülinapi élményekkel vártak mindenkit, aki csatlakozott az ünnepléshez. Mint azt már a múltban többször is tapasztalhattuk, most sem csak magukra gondoltak a Center dolgozói, hanem Galó Tamás Dominik alapítványát is támogatták, ezzel segítve a kisfiú mihamarabbi gyógyulását.