Ezen lehetőségek természetesen akár Miskolcon is elérhetőek lehetnek, például a MiskolcAllas.hu weboldalán keresztül, amely portál álláskínálatában az ilyen típusú munkakörök is gyakran megjelennek. A következőkben a potenciális elhelyezkedési lehetőségekre hozunk néhány példát.

Futár állások

Futárként megannyi különböző területen tevékenykedő cégnél lehet munkát vállalni. Ezek közül is az egyik leggyakrabban előforduló lehetőséget Miskolcon az ételfutár állások jelentik. Ebben a pozícióban a feladat meglehetősen egyértelmű: a megrendelt étel kiszállítása az ügyfél részére. Mindezt természetesen megadott időn belül. A munkavégzés leggyakrabban gépjárművel történik, így a B kategóriás jogosítvány és a vezetési rutin elengedhetetlen a futár állások esetében. Bizonyos munkáltatóknál szükség lehet továbbá saját gépjárműre is, valamint az alapos helyismeret, a pontosság és az udvariasság is gyakran megjelenik az elvárások között.

A másik tipikus elhelyezkedési lehetőséget a csomagkézbesítő futár állások jelentik. Ebben a munkakörben az alapvető feladatot a különböző küldemények, csomagok kiszállítása, illetve az ezen tevékenységhez kapcsolódó irat- és készpénzkezelés jelenti. Az elvárások tekintetében a B kategóriás jogosítvány természetesen ez esetben is nélkülözhetetlen, ami mellett a megbízhatóság, a pontosság, a stressztűrőképesség és a felelősségteljes munkavégzés is fontos követelmény. Itt találhat állást futárként Miskolcon.

Sofőr állások

A sofőr állások esetében ugyancsak megannyi elhelyezkedési lehetőség adódhat: lehet dolgozni többek között személyszállítóként, autóbuszvezetőként, kamionsofőrként, áruszállítóként és még számos egyéb munkakörben. Ezek közül is különösen az áruszállítói pozíció az, amivel gyakran lehet találkozni a miskolci álláslehetőségek között.

Az áruszállítók feladatkör többek között magában foglalja az áruk megrendelés szerinti kiszállítását, a rakodást és általános karbantartást, az árut kísérő dokumentáció kezelését, a készpénz kezelést- és elszámolást, valamint magának a munkaeszköznek (azaz a gépjárműnek) a rendben tartását. Az elvárásokat természetesen nagyban meghatározza, hogy milyen gépjármű szolgál a munkavégzés eszközeként: egyes áruszállító pozíciók már B kategóriás jogosítvány birtokában is betölthetőek, míg másoknál a C+E is megkövetelt. Fontos követelmény lehet emellett a korábban szerzett szakmai tapasztalat, a jó helyismeret, a terhelhetőség, illetve a kiváló problémamegoldó képesség is.