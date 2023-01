Mire jó a karosszériafólia?

Mindegy, hogy magánszemélyként vagy cégként gondolkodunk ezen a megoldáson, számos előnyt nyújthat. Mutatjuk, mi mindent!

A fakóbb foltokat eltünteti

Egy minőségi, megfelelően felhelyezett fólia tökéletesen eltakarja a nap, az UV-sugarak által okozott elszíneződéseket, fakóbb részeket.

A kisebb felszíni sérüléseket eltakarja, kiegyenlíti

Az apró karcolások eltüntetésére is alkalmas, sőt egy teljes autókarosszéria-fóliázás után olyan érzésünk lehet, mintha teljesen új kocsiba szállnánk be.

Egyszerűen új színt választhatunk autónkra

Ma már rengeteg színből választhatunk, amikor fóliáztatni készülünk. Ráadásul az olyan trendi megoldások is olcsón elérhetők, amelyekhez egy fényezőnél vaskos felárral jutnánk csak hozzá, ilyen például a metálfény, a matt felület vagy a krómhatás. Így – a sérülések eltüntetése mellett – teljes megújuláson eshet át kocsink külseje!

Könnyedén személyre szabható

Nem muszáj a teljes autókarosszéria-fóliázás mellett döntenünk. Ha éppen csak egy-egy részen szeretnénk újítani, vagy a karcokat, mattá vált részeket eltakarni, akkor kérhetjük az egyes elemek fóliázását is. Legyen szó az ajtókról, motorháztetőről vagy a tető üvegtető hatásúvá tételéről, mindenképp tartós megoldás lesz.

Az eredeti fényezés védelme

Amikor az autó fényezése még olyan, mintha új lenne, akkor nyilvánvalóan nem szeretnénk azt eltakarni – de jó lenne még sokáig fenntartani ezt az állapotát. Erre találták ki a víztiszta védőfóliát. Ennek nincsen látványi funkciója, de egy láthatatlan burokként védi kocsinkat, ígynem kell többet aggódnunk a kavicsfelverődések, az ajtó nekiütődések és a bogarak okozta mechanikus károktól. Innentől kezdve a mosás és a tisztító vegyszerek használata sem mattítja a felület.

Kreatív reklámcélok

A teljes autókarosszéria-fóliázásra lehetőségünk van például plottervágott feliratokat, mintákat is tetetni, ezekkel pedig reklámozhatjuk vállalkozásunkat. A sok választható szín mellett kérhetünk egyedi mintával ellátott fóliát is. Az ilyen fóliák nyomtatása fotóminőségben történik, így a látványos, minőségi eredmény garantált. Egyre elterjedtebb az autódekorálás ilyen módja, hiszen könnyedén módosítható, visszaszedhető, ha már meguntuk vagy megváltozott a reklámüzenet.

Gyors változás, olcsón

Mivel az autót nem kell szétszerelni a fólia felhelyezéséhez és nincs száradási idő sem, egy nap alatt készen lehet a teljes karosszéria. A fényezés vastagságát sem növeli, így az autó értéke sem csökken, ráadásul sokkal kedvezőbb megoldás, mint a fényezés.

Fényezés helyett…

Talán a fentebb is említett költséghatékonyság miatt egyre népszerűbb az autókarosszéria-fóliázás. Ezzel tehát olcsón juthatunk hozzá a különleges matt, metál- vagy extra fényű kivitelekhez is. A gyorsaság miatt pedig nem kell napokra nélkülöznünk autónkat, ez igazán kényelmessé is teszi ezt a megoldást. Ha egyedi, extrém fóliát választottunk és idővel szeretnénk inkább autónk eredeti arcát látni, akkor néhány óra alatt nyom nélkül eltávolítják nekünk a fóliát. Tartóssága is felveszi a versenyt a fényezéssel, akár tizenkét évig jó szolgálatot tehet.

Szabjuk személyre!

Sokszínűségünket a fóliával az autónkon is könnyedén kifejezhetjük, teljesen egyedi, nyomtatott mintával ellátott verziót is kérhetünk, de vágott feliratokat, formákat is rendelhetünk. Azzal is sokat formálhatunk járművünk kinézetén, ha csak egy-egy elem kerül fóliázásra, esetleg különböző színek mellett döntünk a motorháztetőn vagy az ajtókon – a látványos eredmény minden esetben garantált!

Az autókarosszéria-fóliázás olyan alternatíva a fényezés helyett, amivel nemcsak anyagilag és időben járunk jól, hanem sokkal nagyobb mozgásterünk is lesz, hiszen az elérhető árnyalatoknak, nyomatoknak és vágott mintáknak csak a képzeletünk szab határt. Ha kisebb sérülés keletkezett az autón, megkopott már az eredeti fényezés, de nem szeretnénk lecserélni, akkor is érdemes a fóliázás mellett dönteni – utána olyan érzésünk lesz, mintha egy teljesen új kocsiba szállnánk be!