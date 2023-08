S hogy miért éppen egy „hadparancsnok” a Szolnoki Gulyásfesztivál fővédnöke? Erre szegényes válasz lenne, hogy a hagyomány. Ugyan a tradíció valóban kötelezi a szervezőket a rendezvény patronáltatására, ám ezen kívül seregnyi oka van a honvédségi „oltalmazásra”. Az egyik, hogy Szolnok város legnagyobb munkáltatója a Magyar Honvédség, illetve az MH Kiss József 86. Helikopterdandár.

– Helyőrségünk meghatározó erővel van jelen Szolnokon és a térségben, közel kétezer-hétszáz katonát és polgári alkalmazottat foglalkoztatva, illetve családjaikat patronálva – foglalta össze egyetlen mondatban a fesztivál parancsnoki védnökségének létjogosultságát dr. Bali Tamás.

– Kivonultatott gulyáságyúinkban akár háromezer adag egytálételt is tudnánk főzni, ám a készített mennyiséget minden évben hozzáigazítjuk az előzetes felméréshez, miszerint hány katona és vendég fordulhat meg fogadósátrainkban az adott évi rendezvényen. Idén például kétezer adag babgulyás áll a már felvett rendelésen. Fővédnökként pedig a fesztivál jó hangulatáért is felelnem kell! – mondta az ezredes, majd komolyabb témákra váltottunk. Mégpedig a szolnoki helyőrséget, de az egész várost, sőt, a régiót is több szempontból érintő honvédségi jövőkép felvillantására.

– Egy újabb korszakváltás idejét éljük, a magyar haderő-modernizáció közepén vagyunk. A honvédség minden haderőneme, s ezen belül fegyverneme megújul. Szolnok az új technológiájú helikoptereivel, illetve különleges képességével vesz részt a reformban. A megújulás nem csupán a haditechnikát érinti, hiszen modernizálódik a katonák felszereltsége, dandárunk épületein már most, vagy hamarosan energetikai fejlesztést végeznek, korszerűsödik az NKE Katonai Repülőintézet épülete is, illetve az új, digitalizált-vezérelt helikopterek elhelyezéséhez új hangárok megépítése is szükséges. Nem önmagunkért zajlik a haderő-modernizáció, hanem a haza védelméért. Szolnok egy kormánydöntés alapján támaszpont-központ lehet, ami a személyi állomány növekedésével jár, ami miatt pedig a vármegyeszékhely és vonzáskörzete jelentős infrastrukturális fejlesztését is eredményezi. Gondolok itt újabb lakótelepek épülésével, a járulékosan vele érkező bölcsődei, óvodai, iskolai, postai, orvosi szolgáltatások bővülésével, valamint nagyon fontos, hogy a térség közútjainak, hídjainak járófelületei megújuljanak. Szolnok és helyőrsége tehát egy jelentős fejlődés előtt áll – szögezte le dr. Bal Tamás ezredes, az MH Kiss József 86. Helikopterdandár parancsnoka.