A következőkben lépésről lépésre vesszük sorra, hogy hogyan tudjuk a kerti tavunkat megfelelően felkészíteni a következő időszakra!

Készítsük fel a vizet!

A legfontosabb dolgunk a tó vizének felkészítése: ezt olyan állapotban kell megőrizni a hidegebb évszakokra, hogy abban mind a halak, mind a növények áttelelhessenek. Ennek az alapja nem más, mint a tisztítás. Ugyanis a vízbe hulló falevelek és egyéb növényi részek idővel bomlásnak indulnak, így savanyítják a vizet, miközben mérgező anyagokat bocsátanak ki. Emellett oxigénhiányhoz is vezetnek, ami a befagyott téli vízben végzetes lehet az élőlények számára.

Hogy igazán tiszta vízben telelhessen az élővilágunk, először is érdemes lombvédő hálóval ellátni azt, így megakadályozva, hogy egyáltalán bejuthassanak a lebomló anyagok. Ha már vannak ilyen anyagok a vízben, egy kézi hálóval megszabadulhatunk tőlük, de alkalmazhatunk egy modern skimmert is, ami a víz felszínéről szívja le a vizet és a szennyeződéseket. Amennyiben pedig a szennyeződések már lekerültek a tó aljára, érdemes egy tóporszívó berendezéssel eltávolítani azokat. Ez az összes hordalékot, maradványt, sőt az iszapot is felszívja.

Az iszap valóságos ellenség lehet, így lehet, hogy valamilyen iszapmentesítő szerre is szükségünk lesz. Ezek gyakorlatilag foszfátmegkötő anyagok, amelyek képesek a tó alján lévő szerves és szervetlen anyagokat megkötni, így nem tud megindulni a fent említett károsgáz-kibocsátás, illetve az algásodás.

Helyezzük biztonságba az eszközöket! Az egészséges kerti tó alapfeltétele a kertitó-szűrő, amelyről szintén fontos télen is gondoskodni. Az, hogy pontosan mit kell tennünk, nagyban függ a kertitó-szűrő típusától: ha a szivattyúk a tó alján vannak, nem kell velük foglalkozni, mert a fagy nem fogja azokat elérni, ám ha magasabb vízrétegben találhatók, inkább távolítsuk el azokat! Emellett a szűrőtartály elemeit, mint például a szivacsot, vegyük ki, tisztítsuk meg, szárítsuk ki, és csomagoljuk el, hogy jövőre ismét elővehessük! Magát a tartályt fagymentes helyre kell helyeznünk télre, de csak miután alaposan kiszárítottuk.

Gondoskodjunk a halakról!

A halak kapcsán először is abban kell biztosnak lennünk, hogy a tavunk alkalmas az átteleltetésre. Ez akkor teljesül, ha van legalább egy négyzetméternyi terület, ahol minimum egy méteres a vízmélység. (Számoljunk az iszaposodással is, hiszen idővel az iszap vastagon lerakódhat a tó alján!) Tehát ha a tó tényleges vízmélysége legalább egy méter, akkor a halaink rendben lesznek.

Egészen addig, amíg a hőmérséklet legalább 13-15 fokos, a halakat etessük rendszeresen, ám ezután ezt szüntessük be. Ilyenkor ugyanis az emésztésük már lelassul, emiatt nem esznek, a vízben megmaradó élelem pedig komoly problémákat okozhat az ökoszisztémánkban. De a halak típusától függően áttérhetünk egy speciális tápra is, amely magas tápanyagtartalmú, így felkészíti az állatokat a télre. Ha bizonytalanok vagyunk, érdeklődjünk egy kereskedésben!

Ne feledkezzünk meg a növényekről!

Itt is meg kell vizsgálnunk azt, hogy milyen típusú növényeink vannak. Amennyiben télállóak, akkor nincs semmilyen teendőnk velük, maradhatnak a korábbi helyükön. Ha viszont vannak köztük olyanok, amelyek nem bírják a hideget, ki kell őket szednünk, majd egy vízzel teli tároló segítségével bevinni a lakásba. A növények esetében is előfordulhat, hogy bizonytalanok vagyunk, hogy esetleg már nem emlékszünk arra, hogy pontosan milyen típusokat is válogattunk össze. Semmi gond, egy szakosodott üzletben ebben is tudnak majd nekünk segíteni – de egy pontos típussal, vagy legalább egy fotóval azért készüljünk a növényekről!

Fontoljuk meg a vízcserét!

A késő őszi időszakban még egy valamit megtehetünk a tavunk és a benne élők egészségéért: végezhetünk egy körülbelül 30%-os vízcserét. Ilyenkor a tó aljáról érdemes leszívni a vizet, majd frissel pótolni azt. Ez nem létkérdés, de jól jöhet, hiszen még tisztább vízzel vághat neki a tavunk a télnek.

Ha ezeket a tanácsokat egytől egyig megfogadjuk, akkor biztosak lehetünk abban, hogy tavasszal, amikor újra elkezd éledezni a kert, és ezzel együtt a kerti tavunk is, semmiféle kellemetlen meglepetés nem vár majd minket. Így lehet, hogy eleinte sok munkának tűnik mindez, de higgyük el: megéri!