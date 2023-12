Minden évben örök vita a fórumokon: mikor ildomos felállítani a karácsonyfát. A hagyományok tisztelői szenteste napján dekorálnak, és vannak az olyan rebellisek – mint például én is –, akik hamarabb feldíszítik az ünnep ékességét.

Minden család más és más időpontot választ a karácsonyfa-díszítésre

Gyerekkoromban nálunk is szenteste került csak be a házba a fa. Amíg élő fenyőnk volt, meg is értettem, de műfenyőnél már nem láttam értelmét várni. Miért ne fokozhatná az ünnepi hangulatot korábban? Új családi hagyományként advent második vasárnapján nálunk már áll a fa. A közösségi oldalakat böngészve viszont szabályosan sokkol, amikor valakinél az ünnepi szezon november elsején kezdődik. Mi még a faleveleket is csak most szedtük össze...