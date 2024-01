Alig értek véget, nekem máris hiányoznak az ünnepek.

A Kossuth tér is visszatért régi önmagához, a faházak, girlandok, az óriási karácsonyfa már a múlté. Szomorkodnék a tér kiürülésén, mert én már csak ilyen szentimentális vagyok, de nem teszem. Mert bár most csupaszabb, talán szürke is az adventi jelleg elvesztésével, de hamarosan újra fényt kap a központi terület. Ugyanis jön a tavasz! Tízpercekkel később megy le a nap, egyre tovább van világos, és alig másfél hónap múlva itt is lesz a március, az első tavaszi hónap. Lehet, hogy szügyig ér majd a hó, de a március akkor is tavaszi hónap. És a tér fái, virágai, bokrai is kikeleti színt kapnak, adventi helyett tavaszba öltöznek majd!