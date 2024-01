Japánban videóra vették, hogy figyelmeztetik egymást a növények a hozzájuk közeledő veszélyre. Az eddig is ismert volt, hogy illatok kibocsátásával kommunikálnak, de a tudósok csak most fejtették meg, hogyan érzékelik a kémiai jeleket. A növényeket illóanyagok veszik körül, amelyekkel nemcsak egyes növényevőket képesek elriasztani, de a közelben élő növényeket is figyelmeztetni tudják az esetleges veszélyre. Az említett új kísérletben egy tartályban hernyók lakmároztak paradicsomleveleken, és annak a levegőjét egy pumpa juttatta a megfigyelt lúdfűre. Tehát már a növények is érzékelik, hogy veszély fenyegeti a természetet, csak az ember dugja homokba a fejét.