Sajnos olykor megesik velem, hogy feledékeny vagyok. Így volt ez a napokban is, amikor elfelejtettem magammal vinni a munkahelyemre egy igen fontos holmit, a pénztárcámat. Minderre akkor döbbentem rá, amikor munkába menet megálltam a gyógyszertárnál, és vásárláskor nem tudtam fizetni.

Nagyon ciki volt a helyzet, kényelmetlenül is éreztem magamat, de végül üres kézzel távoztam. A legjobb az volt az egészben, hogy a délutáni órákban időpontom volt a kozmetikushoz is. Nem volt mit tenni, munka után gyorsan hazarohantam a pénzért, majd vissza a városba. Azt hiszem, aznap nem volt kilométerhiányom, a szaladgálassal pedig megvolt a napi testmozgásom is...