Nemrég olyan történt velem, amire még házasságom első éveimben sem gondoltam volna. Úgy mentem ­ugyanis férjhez, hogy nem tudtam főzni. Mostanra azonban, ha konyhatündér nem is lettem, de rendszeresen főzök, olykor hetente többször is. Egy vasárnapi ebédkor pedig édesanyám megjegyezte, tanulhatna tőlem, mert a tárkonyos csirkeragulevest olyan finoman készítem el mindig, ahogyan ő sem tudja. Magam sem gondoltam, hogy egyszer ilyet mond anyu, aki azért roppant jól főz. Meglepődtem, mert hajlamos vagyok lebecsülni főztjeim sikerét, ugyanakkor nagyon jólesett, hogy végül is úgy tűnik, csak sikerült egy valamirevaló háziasszonnyá válnom...