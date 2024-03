Kertész legyen a talpán, aki el tud igazodni mostanában a növényeken. Valójában nem is a növényeken, hanem az időjáráson. Valójában nem is az időjáráson, hanem az emberek okozta klímaváltozáson, amit persze a Föld egyszer majd kihever, csak nem biztos, hogy velünk együtt.

Fotó: Gettyimages.com / Forrás: Illusztráció

És akkor itt el is akadtunk. Hiszen a szegény botcsinálta kertész, jómagam, most azzal szembesült, hogy már két hete virágzik a szamóca a kertben. Ám a meggyfa és a cseresznyefa csak most indult be, miközben a lila orgonák már öntik magukból az orgonaillatot, a májusi pipacsok pedig már pirosan világítanak az út szélén. Azt pedig még csak mi, emberek tudjuk, hogy hétvégén már jön a júniusi nyár – márciusban.