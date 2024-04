A köznyelv szerint, de történészek közül is állítják sokan, miszerint a prostitúció a legősibb mesterség. Nem vitatkoznék a bölcselettel, csupán kiegészíteném, hogy a kurtizánok szakmája a sírrablókéval egyidős. S míg előbbi szokásjogon alapuló, közerkölcsöt sem sértő foglalkozás volt anno, utóbbi kezdetektől fogva mindmáig kifejezetten visszataszító, közfelháborodást okozó, illegális „hivatás”.

Illusztráció

Forrás: Shutterstock.com

Múlt hét szombatra virradóra sírhelyfosztogatók felnyitották és megrongálták a 2020 decemberében elhunyt szolnoki cigány-folklórzenész Kozák László, „Nagy Grófó” monumentális gránitkriptáját. Nem lehet álláspontfüggő a cselekmény: minden tekintetben kortól, nemtől, vallási felekezettől, iskolai végzettségtől és faji hovatartozástól függetlenül gyalázatos az elkövetők tette.

A sírfeltörők minden bizonnyal értékek után kutattak a méretes szentélyben. A temetésről szóló korábbi híradások ugyanis nem túlzóan is királyoknak kijáró búcsúztatásról szóltak az országosan is tisztelet-övezett Nagy Grófóval kapcsolatban. Akit fehér selyembe burkolt üvegkoporsóba helyezve, kedvenc hangszerével, személyes tárgyaival, kedves emlékeivel együtt temettek el. A roma temetkezési hagyományok, az autentikus cigány kultúra, és az előbb említett szokásjog megkövetelte a Kozák-famíliától, hogy a családfő értékeinek és testékszereinek egy részét is a kriptába helyezzék. E tradíció ismerete késztette a fosztogatókat kegyeletsértő, halottgyalázó cselekményük elkövetésére.

Az egyiptomi fáraók sem nyugodhattak békében. Ha igazak napjaink régészeinek, történészeinek megállapításai, e Nílus menti uralkodók masztabái, piramisai sírkamráinak tartalma is a sírrablók martaléka lett, a fáraótól való végső búcsút követően nem sokkal.

Hát igen, kortól, nemtől, vallási felekezettől, iskolai végzettségtől és faji hovatartozástól függetlenül ilyen hitványak az emberek, ha nem belső gazdagságra vágynak...