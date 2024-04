Lépcsőházunk bejárati ajtajáról sok minden elmondható, de az éppen nem, hogy kifogástalanul működik.

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

Volt, hogy folyamatosan berregett, vagy éppen nem lehetett becsukni. Aztán olyan erősen is becsapódott már, mintha ágyúszótól zengett volna itthon minden. Ma már nem lehet a hagyományos módszerrel, kapukóddal bejutni, csak a kulcs lehet opció, illetve az a kis könnycsepp formájú biléta, ami a számlaphoz érintve kinyitja az ajtót. Nincs is különösebb gond ezzel, ha az ember kabátzsebében ott csörög, aminek kell. De mi van, ha mégsem? Beenged, vagyis megment a késéstől a földszinti lakó. Ki hinné, hogy ilyen is van? Mi ketten biztosan.