Az idei tavasz bőven tartogatott meglepetéseket számunkra, ám az év ötödik hónapjában bízom benne, hogy elbúcsúzhatunk a fagyos éjszakáktól. A májusi kertészkedés ugyanis olyan lendületet ad, amelynek köszönhetően számos élet elindul udvarunkban.

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

A tartós jó idő beköszöntével egyre többen értékelik a zöldövezetet. Legyen ennek bármi is az oka, úgy tapasztalom mostanra olyanok is belevágtak a kertépítésbe, akiknek korábban eszébe sem jutott. Az emberek szemében felértékelődött a kert és a balkon adta lehetőségek tárháza. Jómagam már egészen fiatalon megtanultam megbecsülni az udvar adta lehetőségeket, hiszen Tószegen nőttem fel, a Gerje - tó partján, egy kertes házikóban. Szüleimmel mindig is rengeteg növényt ültettünk és gondoztunk. Ez a szabadban való tartózkodás és a természettel összhangban végzett munka megismertette velem ennek fontosságát, melyre igen nagy szükség van a mai világban. Arról nem is beszélve, hogy a jól megérdemelt munka után szüntelen összegyűlt a család grillezni és nagy kártya partikat rendezni.

A május tehát különösen kedves hónap számomra, hiszen ebben az időszakban még élvezni lehet a napsugarak simogató erejét és a kertészkedés gyümölcsöző pillanatait. A természettel összhangban együtt élni annyit tesz, hogy megtanulunk alkalmazkodni hozzá, figyelni rá, hátrébb lépni, várakozni, megbecsülni és megköszönni, mellyel saját belső világunk gazdagodik és válik egyszerűen emberibbé.