'56 után meghurcolt tanároknak és diákoknak állítottak emléket

Az iskolafenntartó egyházat képviselő Koncz Tibor esperes üdvözlőbeszéde, illetve Tóth Barna igazgatónak a tanintézetet bemutató szavai után Bihari László, a baráti kör titkára nyitotta meg az 1956-os forradalom utáni megtorlásokban érintett egykori tanárokra és diáktársakra emlékező összejövetelt.

Ezt követően átadta a szót Filep Tibor történésznek, az egykor bebörtönzött Filep István tanár öccsének, aki a hallgatóságnak összefoglalta az akkori eseményeket.

A forradalom leverése után a helyi keményvonalas pártvezetésnek és a Karcagról indult Czinege Lajos későbbi honvédelmi miniszternek, akkori megyei első titkárnak köszönhetően országos viszonylatban is kemény retorziók érték az iskolát. Négy diákot, Vadon Tündét, Demény Lajost, L. Kiss Jánost, Csikos Sándort kizártak a tanintézetből, közülük L. Kiss János és Demény Lajos börtönbüntetést is szenvedett.

A tanulók közül Csíkos Sándor végül egyévi fizikai munka után Debrecenben tudta folytatni a Színművészeti Egyetemig és a doktorátusig ívelő pályáját. Az eminens Vadon Tünde csak sokára tanulhatott tovább, de végül így sem lehetett édesapja nyomdokába lépve orvos.

Rövid időn belül kilenc tanárnak is távoznia kellett a pályáról. Azonnal elbocsátották Batta Lászlót, Csávás Sándort, Balogh Imrét, Filep Istvánt, Kis Ilonát, a tanév befejezésekor pedig Takács Istvánnak, Kelecsényi Istvánnak, dr. Gyergyói Jánosnak és Takács Istvánnénak kellett másutt folytatnia pályáját.

Közülük Filep István osztályfőnök soha nem térhetett vissza a tanári pályára, börtönévei után vasmunkásként kezdte újra életét. Szintén bebörtönözték Kiss Ilonát és Balogh Imrét, örökre távozott a tanári pályáról a többdiplomás dr. Gyergyói János igazgató is, aki végül sokoldalú tehetségével más értelmiségi területen találta meg boldogulását.

Mostantól egy közadakozásból született, a Nagykun gimnázium előcsarnokában elhelyezett emléktábla őrzi neveiket. A forradalom jelképeként ismert lyukas zászlóval koronázott mű alkotója Györfi Sándor Kossuth-díjas szobrászművész, jászkun főkapitány, aki maga is jelentősen hozzájárult az emlékmű anyagi terheihez.

Az alkotást Csikos Sándor színművész és Györfi Sándor leplezte le a szép számmal összegyűlt öregdiákok és hozzátartozók jelenlétében. Mivel az emléktáblára a vártnál nagyobb mértékű adomány gyűlt össze, annak fennmaradó részét a baráti kör az 1956 miatt meghurcoltakra való emlékezésnek és a forradalom eszméjének propagálására szánja.

Új elnököt választottak

Az ünnepi közgyűlésen jelenlévőkkel Posztós Imre elnökhelyettes ismertette a baráti kör közelmúltban lezajlott tisztújításának eredményét is. Elnökké dr. habil Örsi Julianna néprajzost választották, a titkári tisztet továbbra is Bihari László geofizikus mérnök tölti be.