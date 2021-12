Elindult a Szelfizz egy palack tokajival elnevezésű kihívás. A TikTok platformján keresztül megvalósuló kezdeményezés lényege, hogy könnyen követhető táncot, mozgássort indít valaki, amelyet mások követnek. Így akár több százezer felhasználóhoz is eljuthat egy-egy ilyen akció.

A Szelfizz egy palack tokajival célja népszerűsíteni magát Tokaj-Hegyalját és a tokaji bort is. A kihívást 10 különböző helyszínen, 10 különböző fajta borral készítették el az alkotók. A zsólyomkai pincesor volt az 1. helyszíne a kampánynak.

Az alkotói csapat útját online térképen keresztül is meg lehet tekinteni. Továbbá a felületen keresztül nyomon követhetik az érdeklődők a helyszíneket is. A zsólyomkai pincesort olyan helyek követik, mint a Megyer-hegyen fekvő Tengerszem, amely hivatalosan is Magyarország legszebb természeti csodája, Rákóczi-vár, a Gomobos-hegyi pincesor, de a sorban ott van a tarcali Áldó Krisztus szobor és a Szent Teréz kápolna is.

A kihívásnak az egyetlen célja, hogy kedvet csináljon mindenkinek egy kiránduláshoz Tokaj-Hegyaljára. Aki pedig ott jár, minden bizonnyal megkóstolja a nemzeti himnuszban is megénekelt tokajit.

Az sem véletlen, hogy fiatalok vettek részt a kihívás elindításában, hiszen a TikTok felhasználóinak az átlag életkora 25 év. A kezdeményezésben pedig lényeges szempont volt, hogy a fiatalokat is elérje Tokaj-Hegyalja híre, illetve, hogy őket is megérintse a nemzeti kincsünk, amely a világ első zárt borvidéke volt 1737-ben, ezzel jócskán megelőzve a többi borvidéket.

Az UNESCO Világörökség Bizottsága 2002-ben felvette a világörökségi listára Tokaj-Hegyalját történelmi borvidék kultúrtáj néven.

Borítóképünk illusztráció