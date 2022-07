A Repülőtér éjszakáján megmutatják, mi minden szükséges ahhoz, hogy egy 180 férőhelyes repülőgép két út között mindössze 30 percet töltsön a földön, és időben induljon a következő járatra - közölték a szervezők hétfőn.

Két pilótaiskola is kitelepül a repülőmúzeumba, ahol a szakemberek bemutatják, hogy milyen út vezet a vitorlázó repülőgépektől a mai nagy utasszállítók pilótafülkéjéig, ehhez milyen tanfolyamok, képzések szükségesek a leendő pilótáknak, és beszámolnak arról is, milyen karrier vár azokra, akik ezt a hivatást választják. Standdal fogadja a vendégeket a Hungarocontrol, ahol a légiforgalmi irányítás kulisszatitkaiba avatják be a látogatókat. Az Aeroplex of Central Europe gördülő kiállítása pedig a ferihegyi karbantartó vállalat munkájából ad ízelítőt.

Immár hagyomány, hogy az Aeropark nagyrendezvényein egy-egy helikopter is landol a történelmi repülőgépek között: idén egy Schweizer 300-as gép vendégeskedik a kiállítóhely közepén.

A repülőtéri oldtimerek mellett különféle munkagépeket, köztük óriási hómarókat, hótolókat és két jégtelenítő járművet is láthatnak az érdeklődők. A szakemberek azt is megmutatják, hogyan történik a hideg, csapadékos téli hajnalokon az utasszállítók alapos jégtelenítése felszállás előtt.

Este életre kelnek a történelmi repülőgépek pilótafülkéi, sok évtizedes műszereket és rádiókat helyeznek üzembe a múzeum dolgozói, akik több kiállított gépen átforgatják a hajtóműveket, de beindítják a legendás "kukacbombázó" helikopter, a Kamov 26-os motorját is.

Emellett folyamatosan zajlanak a tematikus séták, gurulnak a repülőtéri oldtimer autók, ki lehet próbálni a múzeum repülőgépszimulátorait, de különleges hangulatú nosztalgiarepülésen is részt vehetnek az érdeklődők a világ egyetlen üzemképes Li-2-es repülőgépén.

Az este vendége lesz Mónus Ferenc kapitány, aki 50 év alatt 25 ezer órát töltött a levegőben, és nemrégiben jelent meg könyve És mégis pilóta lettem címmel. A repülésrajongók találkozhatnak Hajdu Gergellyel, aki a világ egyik legmodernebb repülőgépén, a Boeing 787 Dreamlineren dolgozik, Antal Lajos pedig németországi repülőtéri élményeiről mesél - áll a közleményben.

Borítókép: érdeklődők a Repülőtér éjszakája című rendezvényen az Aeropark repülőmúzeumban 2020 július 4-én (MTI/Bruzák Noémi)