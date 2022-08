Magor tavaly november 12-én született, így most volt az első nyár, amit családjával töltött. Hatalmas öröm egy kisgyermek, de ugyanakkor hatalmas felelősség is társul hozzá, és nem mindig minden fenékig tejfel. Főleg így, hogy egyikük egyéves lesz, a másikuk pedig 3 éves. Erről beszélt őszintén a Borsnak Attila.

Néha kell a segítség

"Rengeteget megyünk mindenhova a kicsivel. Együtt medencézünk, izzadunk" – kezdte Ambrus Attila, aki elmesélte, hogy a megannyi csoda mellett azért sokszor nehéz egy kisbabával.

"Hihetetlenül mozgalmasan telt a nyár, és nem is tudom mikor pihentem ki magamat utoljára. Ellenben én nem panaszkodhatok, akinek igazán nehéz a dolga, az a feleségem. Ugyan reggelente egyszer-kétszer be tudok segíteni, de én megállás nélkül dolgozom, így a gyerekekkel való nehézségek sokszor sajnos a páromra hárulnak. Most elkezdődött az ovi, szóval végre egy kicsit kapunk levegőt. Szerencsére feleségemnek a szüleire tudunk számítani, és akad olyan, hogy igényt is tartunk a segítségükre, hogy néha kicsit le tudjunk pihenni" – nyilatkozta a Viszkis, aki elárulta azt is, hogy az ő édesanyja mennyire veszi ki a részét a nagyszülősködésből.

Forrás: Bors

"Velem 50 évig nem foglalkozott"

"Az én édesanyámmal,úgy tűnt, hogy minden rendben lesz. Már egyszer ki is békültünk, de ez össz-vissz odáig tartott, amíg be nem jelentette, hogy ő nem hajlandó eljönni a gyerekek keresztelőjére" – ecsetelte felháborodottan a keramikus, majd elmesélte, hogy anyukájával kapcsolatban milyen elhatározásra jutott.

"Ekkor jöttem rá, hogy talán végleg le kell húznom anyámat a térképről, és nem foglalkozni vele többet. Tiszteletben tartom az ő vallását, de egyszerűen nem hajlandó felfogni, hogy a világon a legelső nem Isten, hanem az unokái, a családja. Az egy dolog, hogy velem 50 évig nem foglalkozott, de nem akarom végignézni, hogy az unokáival, a gyerekeimmel is ugyanezt csinálja. A vallás az legyen az ő dolga, de innentől kezdve én már nem foglalkozom ezzel többet, nem éri meg" – tette hozzá.

Nem ez az első eset

Ambrus Attila nem először harcol édesanyjával, mivel az asszony a hetvenes években megismert egy vallást, amely szerint azóta a mindennapjait éli. Ahogy korábban Attila elmondta, a faluban fekete bárányként tekintettek anyukájára annak idején.

Forrás: Ripost

"Az anyám Jehova Tanúja, ők pedig a vallási nézeteik miatt nem ünneplik a karácsonyt. Nekik más az értékrendjük ezzel kapcsolatban is. Nem tudok mit kezdeni ezzel. Vagy tudomásul veszem, vagy bevágom a durcát. Viszont én azt vallom, hogy addig kell a szeretteinkkel együtt lenni, és tartalommal megtölteni az életet, ameddig ezen a világon vannak. Utána már hiába bánjuk, ha valamit elrontottunk"

– mondta karácsonykor a Borsnak Attila.

Nem kell több gyerek!

Amikor rákérdeztünk Attilánál, hogy gondolkozott-e, illetve szeretne-e egy harmadik trónörököst, akkor kedves kuncogás mellett röviden ennyit felelt: "Ha húsz évvel fiatalabb lennék gond nélkül. Ennyi idősen már nem hiszem, hogy felelősségteljes döntés volna. Így is folyton dolgozom, és sokszor úgy érzem a két gyerekemmel sem tudok elég időt tölteni."