Mint hírportálunkon beszámoltunk, hétfőn kilépett a Jobbikból a párt két meghatározó szolnoki szereplője, a Jobbik vármegyeszékhelyi szervezetének korábbi vezetője, Szotyori-Lázár Zoltán, valamint a jelenleg is önkormányzati képviselőként dolgozó Berényi Gábor. Utóbbi az eredeti tervek szerint a 2024-es önkormányzati választáson is indult volna, de ebből is visszakozott. Hírportálunknak a szolnoki Fidesz-frakció is reagált a történésekre. Tasnádi Zoltán frakcióvezető kijelentette, Berényi Gábor lemondása tökéletesen alátámasztja, miért nem szabad Gyurcsány Ferenc csapatát beengedni a városházára.

Tasnádi Zoltán szerint meg kell védeni a szolnoki embereket a DK-vezette ellenzéki koalíciótól

Fotó: Facebook.com / Tasnádi Zoltán

– 2019-ben a választások után néhány hónap alatt szétesett a győztes baloldali szövetség, most még a voksolásig sem jutottak el. Felelőtlenség, tisztességtelen játszmák, hatalomvágy, erről szól a DK-vezette koalíció, ettől kell megvédenünk Szolnokot és a szolnoki embereket. Ezért is kell a biztonságra, Szalay Ferencre és csapatára szavazni június 9-én – fogalmazott Tasnádi Zoltán.