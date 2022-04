Az egész napos konferencia programjában előadások, pódiumbeszélgetések szerepelnek, a napot moldvai örömzene és folkkocsma zárja – olvasható a Moldvai népzene Budapesten című szimpoziumnak otthont adó Hagyományok Háza honlapján.

A magyar népzenéről számos konferenciát rendeztek, de e tudományos események sorában a moldvai népzene témája különleges színfoltnak számít. A moldvai népzene táncházi szerepéhez nagyon eltérő vélekedések társulnak. Szeretnénk felpezsdíteni a néprajz- és népzenekutatók, táncházzenészek, népzenetanárok és táncházasok párbeszédét a vitás kérdésekben. Ehhez a Hagyományok Házában már kipróbált, újszerű és interaktív konferencia-módszereket is használunk.

–fogalmazta meg a rendezvény célját Varga Máté, a Hagyományok Háza folklór osztályának vezetője.

A színházteremben sorra kerülő előadásokat, pódiumbeszélgetéseket a témában jártas népzene-, néprajzkutatók, gyakorló táncházzenészek, valamint a a moldvai csángóság köréből származó szakemberek tartják, de a hallgatóságnak is lesz lehetősége bekapcsolódni.

A januári alkalmazott néprajzi konferencia tapasztalatai alapján viszont minden jelenlévőt be kívánunk vonni a közös munkába, így más tanácskozási formákat is használunk: például a minden véleménynek helyet adó World-Café módszerrel szeretnénk megismerni és közkinccsé tenni a témához kapcsolódó eltérő álláspontokat. A délutáni programban különböző pódiumbeszélgetéseknek adunk teret, ahol a kiemelt szakértők mellett a hallgatóság is megoszthatja egymással gondolatait. Természetesen a népzene is átszövi a tanácskozást, a megnyitón, a kávészünetekben és az esti örömzene (jam session) és folkkocsma során különböző hangszerfelállásban játszanak ismert zenészek.

–közölte Varga Máté.

A Moldvai népzene Budapesten című konferencián a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

Az érdeklődők a meghívott előadók névsorát, a részletes programot a Hagyományok Háza honlapján, ide kattintva találják meg.

Borítóképünk illusztráció ( Váradi Levente fotója)