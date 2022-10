Az Henri Matisse. Gondolatok színe. Remekművek a párizsi Pompidou Központból című tárlatot a június végi megnyitása óta eddig már több mint százezren látták. A több mint 150 művet felvonultató bemutató az első átfogó, reprezentatív kiállítás Magyarországon a francia mester műveiből - áll a közleményben.

A párizsi Pompidou Központtal együttműködésben megvalósuló kiállítás nyolc kronologikus-tematikus szekcióban mutatja be Matisse munkásságát a korai alkotásoktól egészen az ötvenes években készített művekig, az életmű olyan központi jelentőségű kérdéseit érintve, mint a vonal és a szín viszonya vagy az enteriőr és az alak összefüggései.

A Csendélet magnóliával (1941) című festmény és egy érdeklődő a kiállításon

Fotós: Mohai Balázs / Forrás: MTI

A Szépművészeti Múzeum kiállítása a matisse-i életmű műfaji sokszínűségét is megvilágítja, ugyanis a mintegy 30 festményen túl egyedi és sokszorosított grafikai alkotásokkal is találkozhat a közönség, valamint 17 szobor is helyet kapott a tárlaton. A kiállítás külön szekcióban mutatja be a művész késői fő művéhez, a vence-i dominikánus kápolnához készített monumentális üvegablakterveit.

A Madeleine II. (1903) című szobor a budapesti Szépművészeti Múzeumban

Fotós: Mohai Balázs / Forrás: MTI

A Szépművészeti Múzeumban október 27-én El Greco műveiből nyílik nagyszabású kiállítás. Az összesen csaknem hetven művet bemutató tárlaton a látogatók több mint félszáz alkotást láthatnak majd a spanyol-krétai mestertől.