Most betekintést lehet nyerni ebbe a kis helyiségbe is, ahol minden fontos információt meg lehet találni a tárlatról. A kertet virtuálisan körbejárva az is kiderül, hogy mikor épült és mi célt szolgált a telken elhelyezkedő másik épület, a Svájci-lak, és miért éppen ebben a stílusban tervezték meg és újították fel.