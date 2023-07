Palvin Barbara szülőhazájában szeretett volna hozzámenni kedveséhez Dylan Sprouse-hoz, így Ceglédbercelen tartották az esküvőt – írja a Mandiner. Mint az a cikkből is kiderül, a világhírű szupermodell azon a helyszínen szerette volna kedvesének kimondani a boldogító igent, ahol annak idején szülei is összeházasodtak. Így abban az albertirsai templomban kötötte össze életét a két sztár, ahol 34 évvel korábban Barbara szülei is.

Az eseményen folyt a pálinka és a magyar zene is – olvasható a Mandiner cikkében.

A Vogue Weddings közösségi oldalán több fotót is megosztott az esküvőről.