Szem nem maradt szárazon. Ahogy a kezek, lábak, és a legtöbb ruhadarab is vizes és sáros lett az elmúlt hétvégén Túrkevén. Nem véletlen, hiszen szombaton újra megrendezték a Kevi Cross Running akadály-terepfutóversenyt, ahol természetesen nem csak száraz terepen kellett helyt állniuk a versenyzőknek.

A Túrkevei Atlétikai Club Futó Szakosztálya immár harmadszor rendezte meg a nem kis kihívást tartogató versenyt. A Túrkeve Termál- és Élményfürdő, Szálló, Apartman és Kemping területén helyet kapó esemény célja az egészséges életmódra és sport szeretetére való nevelés, a tömegsport kiterjesztése és a lakosság egészségi állapotának javítása. Mindehhez szerencsére számos támogatót talált a szervező, így sikeresen zajlott le az élménydús esemény.

– Öröm számunkra, hogy a III. Kevi Cross Running-on is szép számmal vettek részt mind versenyzők, mint szurkolók. Csodás élmény volt tapasztalni a sok-sok mosolygós arcot. Mindenki megcsinálta, gratulálunk – tették közzé a verseny után a szervezők illetékesei.

Idén először volt egy 400 méteres pálya, melyet a 3-7 éves korosztály vehetett birtokba. Úgy tűnt, bejött nekik, önfeledten „harcoltak” az elemekkel és persze egymással.

– Óriási gratuláció jár a három, hét és tizennégy kilométeren teljesítőknek, akik a hőségriadó ellenére is rajthoz álltak, nekivágtak és végigcsinálták a kihívást – szóltak elismerően a szervezők a versenyzőkről.

A képeket nézve nagy kaland volt ez a verseny, minden résztvevő osztozik a véleményben, miszerint sikeresnek könyvelhető el a kihívás. Még akkor is, ha akadályokon átugorva, szalmabálákat megmászva, alagútban kúszva és vízben gázolva alaposan kifáradtak a versenyzők. A legtöbben már most biztosak abban, hogy jövőre újra ott lesznek. Már a dátum is ismert, 2024. július 20-án rendezik meg a IV. Kevi Cross Runningot.