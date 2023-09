Kétnapos programsorozattal csatlakozik a Kutatók Éjszakájához a TIT Uránia Bemutató Csillagvizsgáló Szolnokon. Szeptember 29-én pénteken, illetve szeptember 30-án szombaton délután 17 órától előadásokkal, csillag- és bolygólessel valamint űrszimulációval várják az érdeklődőket.

– Az előadások a belső, illetve a külső Naprendszerek új képéről szólnak majd, hiszen folyamatosan bővülnek az ismereteink. Most egy nagyot ugrott a tudomány, olyan új információkat szereztek az űrszondák, és a csillagászok is, akik folyamatosan kutatják a bolygókat, hogy ki kellett egészíteni a Naprendszerről, annak keletkezéséről alkotott képünket. Emellett lesz előadás Kopernikusz életéről is, és virtuális űrutazást is teszünk. Derült idő esetében pedig bolygókat és csillagokat vizsgálunk távcsővel a toronyház tetejéről – tájékoztatott Ujlaki Csaba, a TIT Uránia Bemutató Csillagvizsgáló Szolnok - Kopernikusz-kör vezetője.

A csillagász hangsúlyozta, bár a programok ingyenesek, de fontos, hogy regisztrációhoz kötöttek.

